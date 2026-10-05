Технологии

Камера стала долго сохранять снимок после нажатия: что заставляет смартфон задумываться

Дима Кошкин Автор статьи
Почему камера смартфона долго сохраняет фотогра...

ПроКазань

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Нажимаете кнопку затвора, но готовая фотография появляется в галерее только через несколько секунд. Иногда в этот момент нельзя сразу сделать следующий кадр, хотя раньше камера работала практически мгновенно.

Причина не всегда в самой камере. После нажатия смартфон еще обрабатывает изображение: объединяет несколько кадров, уменьшает шум, корректирует свет и сохраняет готовый файл. Некоторые режимы делают эту работу заметно дольше.

Проверьте режим съемки

Ночной режим, высокое разрешение, HDR и другие вычислительные функции могут требовать дополнительного времени. Особенно хорошо это заметно при слабом освещении, когда камера собирает больше данных для одного снимка.

Для проверки переключитесь на обычный режим «Фото» и сделайте несколько кадров при хорошем дневном освещении. Если они сохраняются быстро, задержка, скорее всего, связана с выбранным режимом обработки.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы сделал два одинаковых снимка: один в обычном режиме днем, второй — вечером или с дополнительной обработкой. Если камера тормозит только во втором случае, это больше похоже на особенности обработки, чем на неисправность».

Проверьте свободную память

Когда хранилище почти заполнено, смартфону сложнее работать с новыми файлами и временными данными. Откройте настройки памяти и убедитесь, что на устройстве осталось свободное пространство.

Если фотографии сохраняются на карту памяти, где такая возможность предусмотрена, для проверки временно выберите внутреннее хранилище. Медленная или неисправная карта тоже способна задерживать запись снимков.

Смартфон может быть перегружен

Съемка и обработка фотографий требуют ресурсов. Если телефон одновременно устанавливает обновления, синхронизирует большую медиатеку или сильно нагрелся, камера может работать медленнее.

Перезагрузите смартфон и повторите тест после остывания устройства. Не стоит сразу очищать данные приложения камеры или сбрасывать его настройки.

Если задержка возникает даже в обычном режиме при хорошем освещении и достаточном объеме свободной памяти, проверьте обновления системы. А если камера одновременно зависает, закрывается или перестает сохранять часть фотографий, проблема требует более внимательной диагностики.

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