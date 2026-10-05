Вечерние фотографии стали слишком темными: одна функция камеры может испортить даже хороший кадр

Днем камера снимает нормально, но вечером лица, здания и улицы внезапно получаются намного темнее, чем выглядят в реальности. Особенно странно это заметно на знакомых сценах, которые раньше смартфон снимал без проблем.

Перед тем как винить сам модуль камеры, стоит проверить экспокоррекцию. Этот параметр позволяет вручную сделать кадр светлее или темнее, и иногда его можно случайно изменить прямо во время съемки.

Проверьте значок солнца

На многих смартфонах после касания по экрану рядом с точкой фокусировки появляется значок солнца или шкала яркости. Если сдвинуть ее вниз, камера намеренно уменьшит экспозицию.

Днем ошибка может быть почти незаметна. В сумерках света и так мало, поэтому дополнительное затемнение становится гораздо очевиднее.

Попробуйте открыть обычный режим «Фото», навести камеру на хорошо освещенный объект и коснуться его на экране. Если появилась регулировка яркости, верните ее к нейтральному положению. Интерфейс отличается в зависимости от модели смартфона.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Для быстрой проверки я бы сделал два одинаковых вечерних кадра: первый — сразу после запуска камеры, второй — после ручного изменения яркости. Так проще понять, действительно ли проблема связана с экспозицией».

Ночной режим тоже стоит проверить

В темноте смартфон может автоматически включать ночную съемку и объединять несколько кадров, чтобы получить более светлую фотографию. Если ночной режим отключен или пользователь переключился на другой режим камеры, результат может оказаться заметно темнее.

При этом не стоит выкручивать яркость на максимум: фонари и другие светлые участки тогда могут превратиться в белые пятна без деталей.

Если фотографии остаются слишком темными даже при стандартных настройках, протрите объектив, перезапустите камеру и сравните обычный и ночной режимы. Когда проблема появилась внезапно и наблюдается во всех режимах, стоит также проверить обновления приложения камеры и системы.

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