«Тихие Крылья» покажут дрон «Альфа-Е» для геологоразведки в Москве

ООО «ГК Тихие Крылья» концерна «Калашников» представит беспилотник «Альфа-Е» на Горном форуме и выставке «МАЙНЕКС Россия 2026». Мероприятие пройдёт в Москве 7–8 октября.

Для заказов горнорудных предприятий применяют «Альфа-Е» вертолётного типа. Его производительность доходит до 290 пог.км/день — это самый высокий показатель в России для беспилотников такого типа весом до 30 кг. Высокоточную магнитную съёмку аппарат ведёт на предельно малых высотах, детально огибая рельеф, что востребовано в горных регионах и районах со сложным рельефом. Масштабы съёмки — от 1:1 000 до 1:50 000.

Предложение строится на одновременном использовании нескольких методов сбора информации: аэрофотосъёмки, воздушного лазерного сканирования, аэромагнитной съёмки и аэрогамма-спектрометрии. Обработку данных компания ведёт сама и выдаёт результат под ключ за меньшие сроки, чем наземные варианты.

По итогам работ специалисты получают карты аномального магнитного поля, уточняют геологическое строение участка и готовят топографическую основу, а также повышают точность прогноза для бурения и оптимизируют объём геологоразведочных работ. На форуме компания покажет и классические, и новые подходы к выявлению и оценке минерального потенциала российских регионов.