Товарооборот Беларуси и России может превысить прошлогодний объем

В этом году есть предпосылки превысить прошлогодний объем товарооборота Беларуси и России, который составил почти 55 млрд долларов, причем речь идет только о товарах, без услуг. Об этом в эфире телеканала «Первый информационный» заявил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов, сообщает БЕЛТА 3 октября.

По словам дипломата, уже сейчас по разным позициям наблюдается порядка 15 процентов к предыдущему периоду. Отдельные виды машиностроения проседают из-за сокращения взаимных поставок, однако в целом объем товарооборота оставляет хорошие перспективы не просто сохранить, а даже превысить показатели прошлого года.

Интенсивное взаимодействие партнеров в Союзном государстве создает для этого предпосылки. Около 30 делегаций во главе с руководителями российских регионов побывали в Беларуси, еще 42 делегации приехали на уровне заместителей. Республику также посещали более 20 российских министров либо официальных представительств областного руководства, а около 50 групп белорусских специалистов выезжали в российские регионы.

Работа ведется и в сфере транспортных услуг, которые занимают львиную долю объема, а также в строительных услугах и IT. Посол рассчитывает на расширение взаимного горизонта деловых связей и видит перспективы в туристических услугах. Для этого, по его мнению, можно подтянуть прямые авиационные сообщения; приграничные электрички уже перевезли около 50 тысяч человек.