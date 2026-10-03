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Россиянам раскрыли смысл крестов возле деревень

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Православные кресты, которые можно увидеть у трасс и на въездах в деревни, традиционно устанавливали там, где поблизости не было церквей, рассказал религиовед Андрей Лебедев, пишет Кулик.

По словам эксперта, такие символы размещали в заметных и посещаемых местах. Это позволяло людям остановиться у креста, прочитать молитву и обратиться за духовной поддержкой.

Лебедев отметил, что в деревнях жители нередко сами собирали деньги на строительство небольших храмов. Подобная практика, как уточнил специалист, встречалась во многих населенных пунктах.

Религиовед также обратил внимание, что придорожные кресты иногда ошибочно принимают за знак кладбища. На самом деле они чаще указывают не на место захоронения, а на религиозную жизнь этой территории. Такой крест может говорить о том, что рядом находится храм, часовня или место для молитвы.

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