Эксперты назвали каши, которые могут погубить поджелудочную

Людям с заболеваниями поджелудочной железы следует внимательнее выбирать блюда для завтрака. Даже привычные каши не всегда подходят при таких проблемах со здоровьем, сообщает портал «Новости Мурманской области».

В материале отмечается, что манную кашу с большим количеством сахара и масла лучше не употреблять слишком часто. Манная крупа изготавливается из пшеницы, а сладкие добавки могут влиять на уровень инсулина. Масло при этом повышает калорийность блюда и делает его более тяжелым.

Осторожность рекомендуется проявлять и с молочной рисовой кашей. Из-за большого количества крахмала она может создавать дополнительную нагрузку на пищеварение. Тем, кто любит каши на молоке, источник советует рассмотреть пшенную кашу как возможную замену.

Однако пшенку также не стоит часто есть с сахаром. В таком виде она может способствовать запорам. Для придания сладкого вкуса в кашу предлагают добавлять тыкву.

В список нежелательных вариантов попали и овсяные каши быстрого приготовления в пакетиках. Такие продукты нередко содержат добавки и консерванты, которые снижают пользу блюда.

Гречневая каша сама по себе считается полезной и питательной. Но если добавлять в нее много сахара и масла, она может стать более тяжелой для поджелудочной железы. При заболеваниях пищеварительной системы рацион лучше подбирать вместе с врачом.