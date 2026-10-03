Новости Татарстана

Главы районов Татарстана возьмут под личный контроль кадры в медицине

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Укомплектованность медучреждений республики врачами должна составлять как минимум 80 процентов. Такое требование на совещании в Доме Правительства Татарстана озвучил Раис республики Рустам Минниханов. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ. Главам районных администраций поручено держать кадровый вопрос в здравоохранении на личном контроле.

Самой сложной ситуация остается в девяти районах. В список попали Новошешминский, Менделеевский, Тукаевский, Бавлинский, Нижнекамский, Заинский, Чистопольский, Бугульминский и Зеленодольский. Минниханов предложил навести порядок в работе с молодыми специалистами, которые только окончили учебные заведения, а также изучить, как эту задачу решают в других регионах.

Министр здравоохранения республики Альмир Абашев доложил, что динамика положительная: в Татарстане трудятся 19 640 врачей. При этом по районам картина разная, и особенно остро не хватает специалистов первичного звена, прежде всего терапевтов. Закрывают эту нехватку привлечением медиков из других регионов и перераспределением врачей между медорганизациями. Часть выпускников медвузов направили в дефицитные учреждения Казани — там удалось снять запредельную нагрузку на врачей. Повысить укомплектованность получилось в больницах Челнов, Альметьевска, Зеленодольска и Елабуги.

Для врачей востребованных специальностей, которые переезжают в республику из других регионов и стран, с 2026 года предусмотрена выплата в 1 миллион рублей. В программе участвуют 204 человека, деньги получили 109 из них, причем больше половины вышли работать в первичную сеть. Кадровый вопрос будет курировать Дирекция кадровых решений при Минздраве Татарстана: она станет сопровождать специалистов до трудоустройства через портал медицинские-вакансии.рф.

Еще одно направление — молодежное объединение «Движение новых кадров в медицине», куда первыми вошли победители номинации «Молодая гвардия» конкурса «Врач года. Ак чэчэклэр». Кроме того, Минфин Татарстана выделил дополнительно 30 миллионов рублей на компенсации медикам за переезд в села и города с населением до 50 тысяч человек.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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