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Отпуск закончился смертью: в чем опасность тарифа "все включено" в отелях

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Туристам стоит внимательнее относиться к еде на шведском столе в отелях с системой «все включено», поскольку некачественные или плохо приготовленные блюда могут стать причиной тяжелого отравления, сообщает «Турпром».

В качестве примера издание приводит историю 70-летнего Лесли Грина. Во время отдыха на Фуэртевентуре мужчина заразился сальмонеллой. По данным источника, причиной могла стать курица, которую подали недостаточно прожаренной. Туриста госпитализировали с тяжелой инфекцией, но через месяц он умер от осложнений.

Супруга погибшего Джули также перенесла сальмонеллез, однако смогла выздороветь. Она рассказала, что во время поездки они ели только в гостинице. По словам женщины, на кухне были проблемы с санитарией: сотрудники не всегда соблюдали правила гигиены, а новые блюда могли соединять с остатками еды после предыдущих приемов пищи.

Похожий инцидент произошел в 2019 году в отеле Steigenberger Aqua Magic в Хургаде. Тогда среди гостей зафиксировали массовое отравление. После происшествия на курортах начались проверки, а часть чартерных рейсов отменили.

Адвокат Дженнифер Ходжсон, представляющая интересы семьи Грина, отметила, что такие случаи показывают, насколько серьезными могут быть последствия инфекционных заболеваний. Она также указала на необходимость тщательного контроля за качеством пищи.

Редактор «Турпрома» Александр Гордиец заявил, что некоторые отели с системой «все включено» могут снижать расходы на продуктах, что влияет на безопасность питания. Он посоветовал путешественникам осторожнее выбирать блюда на раздаче.

Эксперты рекомендуют с осторожностью относиться к салатам с майонезом, особенно в жаркую погоду. Такие блюда быстро портятся и могут стать средой для размножения бактерий. Заранее нарезанные фрукты также лучше заменять целыми, поскольку они дольше сохраняют свежесть.

Риск может представлять и лед в напитках, если его приготовили из воды сомнительного качества. Кроме того, туристам советуют не брать мясо и рыбу, которые выглядят недожаренными. Если блюдо долго стоит на шведском столе или кажется несвежим, безопаснее выбрать другой вариант.

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