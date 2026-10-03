Роскосмос вручил шести молодым ученым гранты до 4 млн рублей

Шесть молодых исследователей ракетно-космической отрасли получили от Роскосмоса выплаты за научные достижения. Церемония прошла в Национальном космическом центре имени первой женщины-космонавта В. В. Терешковой, об этом пишет ТАСС.

Размер гранта привязан к уровню диссертации. За защиту кандидатской предусмотрено 2 млн рублей, за докторскую — 4 млн рублей. Выплаты проводятся в рамках федерального проекта «Кадры для космоса».

В ходе того же мероприятия вручили государственные и ведомственные награды. Среди них орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и звание «Заслуженный работник ракетно-космической промышленности Российской Федерации».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым заявил о значении космической отрасли для развития экономики, науки и инженерных направлений.