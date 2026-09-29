AMD договорилась о покупке World Labs за 8,2 млрд долларов
AMD договорилась о приобретении стартапа World Labs за 8,2 млрд долларов. После закрытия сделки основательница компании Фэй-Фэй Ли займёт в AMD должности исполнительного вице-президента и главного научного сотрудника.
Ли — профессор компьютерных наук Стэнфордского университета и один из пионеров искусственного интеллекта, особенно в сфере компьютерного зрения. Она участвовала в создании базы данных ImageNet и соревнований по ИИ, организованных на её основе. World Labs она основала в 2024 году: компания разрабатывает модели глубокого обучения, которые должны глубже воспринимать физический мир, поскольку, по позиции Ли, полноценный общий искусственный интеллект обязан учитывать законы физики и работать с данными за пределами текста. В прошлом году AMD и World Labs заключили партнёрство по оптимизации обучения и выполнения моделей, а в начале этого года Ли выступила гостем презентации AMD на выставке CES.
Первый продукт World Labs — Marble — предназначен для развлекательных проектов и виртуальных сред для обучения роботов. Единого определения термина «мировые модели» пока нет: им называют и языковые системы, обученные воспринимать визуальные данные, и модели, способные создавать и поддерживать подробные симуляции реальности. «Теперь, когда у нас есть убедительные доказательства возможностей, мы хотим сделать всё возможное, чтобы ускорить будущее», — написала Ли, пояснив, что для этого нужно расширять работу, увеличивать охват и теснее связывать разработки с аппаратным обеспечением. В World Labs объяснили сделку необходимостью тесного взаимодействия исследований моделей, систем и вычислительных ресурсов, а AMD рассчитывает использовать понимание передовых нагрузок для развития собственной линейки чипов.
Приобретение может помочь AMD конкурировать с Nvidia в создании экосистемы для специализированных ИИ-чипов: у Nvidia уже есть набор открытых моделей миров, включая Cosmos, тогда как публичные разработки AMD пока ограничиваются моделями для текста и видео. Такие системы считают важными для внедрения генеративного ИИ в автономные автомобили, промышленных роботов и универсальные гуманоидные платформы, поскольку синтетические данные способны компенсировать нехватку полезных данных из реального мира. Как сообщает TechCrunch, сделку планируют закрыть до конца года после получения разрешений регулирующих органов.
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