Технологии

AMD договорилась о покупке World Labs за 8,2 млрд долларов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

AMD договорилась о приобретении стартапа World Labs за 8,2 млрд долларов. После закрытия сделки основательница компании Фэй-Фэй Ли займёт в AMD должности исполнительного вице-президента и главного научного сотрудника.

Ли — профессор компьютерных наук Стэнфордского университета и один из пионеров искусственного интеллекта, особенно в сфере компьютерного зрения. Она участвовала в создании базы данных ImageNet и соревнований по ИИ, организованных на её основе. World Labs она основала в 2024 году: компания разрабатывает модели глубокого обучения, которые должны глубже воспринимать физический мир, поскольку, по позиции Ли, полноценный общий искусственный интеллект обязан учитывать законы физики и работать с данными за пределами текста. В прошлом году AMD и World Labs заключили партнёрство по оптимизации обучения и выполнения моделей, а в начале этого года Ли выступила гостем презентации AMD на выставке CES.

Первый продукт World Labs — Marble — предназначен для развлекательных проектов и виртуальных сред для обучения роботов. Единого определения термина «мировые модели» пока нет: им называют и языковые системы, обученные воспринимать визуальные данные, и модели, способные создавать и поддерживать подробные симуляции реальности. «Теперь, когда у нас есть убедительные доказательства возможностей, мы хотим сделать всё возможное, чтобы ускорить будущее», — написала Ли, пояснив, что для этого нужно расширять работу, увеличивать охват и теснее связывать разработки с аппаратным обеспечением. В World Labs объяснили сделку необходимостью тесного взаимодействия исследований моделей, систем и вычислительных ресурсов, а AMD рассчитывает использовать понимание передовых нагрузок для развития собственной линейки чипов.

Приобретение может помочь AMD конкурировать с Nvidia в создании экосистемы для специализированных ИИ-чипов: у Nvidia уже есть набор открытых моделей миров, включая Cosmos, тогда как публичные разработки AMD пока ограничиваются моделями для текста и видео. Такие системы считают важными для внедрения генеративного ИИ в автономные автомобили, промышленных роботов и универсальные гуманоидные платформы, поскольку синтетические данные способны компенсировать нехватку полезных данных из реального мира. Как сообщает TechCrunch, сделку планируют закрыть до конца года после получения разрешений регулирующих органов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

17 часов назад

Смартфон показывает Wi-Fi, но интернет периодически пропадает: что проверить в первую очередь

Интересное в Казани

день назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями

профессиональное уничтожение борщевика

Технологии

день назад

Телефон заряжается до 80% и останавливается: почему это не всегда поломка батареи

Технологии

23 часа назад

Телефон перестал автоматически подключаться к домашнему Wi-Fi: 4 настройки, которые могли сбиться

ремонт тв-приставок в Красноярске

Технологии

день назад

Смартфон начал терять заряд после обновления: что проверить, прежде чем винить новую систему

Технологии

день назад

Windows Latest показал, как удалить скрытые миниатюры в Windows

Технологии

день назад

Samsung начала продавать Galaxy A07s и A08 без зарядки в комплекте

Технологии

5 часов назад

Нацбанк Казахстана решает вопрос отсутствия страны в PS Store и Microsoft Store
Новости Казани
17 минут назад

Новый терминал аэропорта Казани получил заключение Ростехнадзора

Приволжское управление Ростехнадзора выдало зак...

Не у нас

2 часа назад

Ураган помог обнаружить древнеримский храм с фрагментами статуй богов

Гид по Казани

день назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

Технологии

2 часа назад

Телефон плохо ловит сеть именно дома: почему перестановка смартфона на метр может все изменить

Технологии

3 часа назад

Apple готовит облегчённую версию Vision Pro под индексом N224
В Татарстане более 40% теплосетей и водоотведен...
Новости Татарстана
49 минут назад

В Татарстане более 40% теплосетей и водоотведения требуют замены

Не у нас

3 часа назад

Ученые выявили нарушения работы сердца из-за загрязнения воздуха

Не у нас

3 часа назад

Ученые связали бессонницу с повышенным риском инсульта и старческого слабоумия

Технологии

4 часа назад

Google прекратит поддержку ChromeOS в 2034 году
Нoвое поколение казанских водителей: почему зум...
Интересное в Казани
6 дней назад

Нoвое поколение казанских водителей: почему зумерам 50 Вт зарядки важнее 150 лошадиных сил