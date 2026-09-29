Windows хранит данные обо всех когда-либо подключённых флешках

Операционная система Windows способна годами помнить о каждом USB-накопителе, который когда-либо подсоединяли к компьютеру. Об этом пишет издание Windows Latest. Речь идёт не о слежке за содержимым носителей, а о технической памяти системы, которая упрощает работу с флешками и внешними дисками.

В «Диспетчере устройств» остаются название и идентификатор накопителя, дата его первого подключения, время последнего использования и присвоенная буква диска. Туда попадают все флешки и внешние диски, хоть раз соединённые с ПК.

При этом о том, какие именно файлы записывались на носитель, Windows не помнит. Удалять сведения автоматически система не станет: она не может определить, отключили устройство на время или навсегда. Если бы данные стирались сразу после извлечения, при следующем подключении ОС заново тратила бы время на установку драйверов и настройку.

По словам авторов Windows Latest, перед продажей компьютера стоит выполнить полный сброс системы — в этом случае информация о подключённых USB-аксессуарах, скорее всего, будет удалена.