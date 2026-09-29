Технологии

Новый гендиректор Apple Джон Тернус задумал пересмотреть график выпуска продуктов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Новый генеральный директор Apple Джон Тернус готовит реорганизацию компании. В неё входят пересмотр графика выпуска продукции и сокращение штата, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Среди ранних идей, которые сейчас рассматриваются, — отказ от привычного весеннего и осеннего графика выпуска, а также сокращение части должностей среднего звена управления. Цель — уменьшить число уровней между инженерами и высшим руководством. Тернус хочет, чтобы новинки представляли в течение всего года, однако сотрудники, мнение которых приводит агентство, считают: изменить устоявшиеся за многие годы практики разработки в Apple будет сложно, и на это могут уйти годы.

Глава компании также считает, что Apple должна быстрее выводить продукты на рынок и стать более склонной к экспериментам, чтобы оставаться конкурентоспособной в эпоху искусственного интеллекта. По данным источников Блумберга, сейчас в компании принимают меры по сокращению затрат, а новый гендиректор ищет новые источники дохода и способы получать больше прибыли от существующих продуктов.

Как сообщили Блумбергу собеседники, за последние две недели подразделение аппаратной инженерии Apple начало сокращать ряд менеджеров инженерных программ: им дали несколько недель на поиск других должностей внутри компании, а тем, кто не найдёт новую работу, предстоит увольнение в конце года. Раньше такие сокращения были для Apple редкостью, но в последние месяцы стали распространены чаще. Компания также провела серию мелких увольнений в нескольких подразделениях и сокращает масштабы или отменяет проекты на ранней стадии разработки. Тернус изучил, как искусственный интеллект может ускорить разработку продукции и выполнять работу за некоторых сотрудников. Apple основана в 1976 году.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

17 часов назад

Смартфон показывает Wi-Fi, но интернет периодически пропадает: что проверить в первую очередь

Интересное в Казани

день назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями

после обработки от тараканов что делать в квартире

Технологии

день назад

Телефон заряжается до 80% и останавливается: почему это не всегда поломка батареи

Технологии

23 часа назад

Телефон перестал автоматически подключаться к домашнему Wi-Fi: 4 настройки, которые могли сбиться

торт с танцовщицей в Нижнем Новгороде

Технологии

день назад

Смартфон начал терять заряд после обновления: что проверить, прежде чем винить новую систему

Технологии

день назад

Windows Latest показал, как удалить скрытые миниатюры в Windows

Технологии

день назад

Samsung начала продавать Galaxy A07s и A08 без зарядки в комплекте

Технологии

5 часов назад

Нацбанк Казахстана решает вопрос отсутствия страны в PS Store и Microsoft Store
Новости Казани
18 минут назад

Новый терминал аэропорта Казани получил заключение Ростехнадзора

Приволжское управление Ростехнадзора выдало зак...

Технологии

50 минут назад

Новый гендиректор Apple Джон Тернус задумал пересмотреть график выпуска продуктов

Интересное в Казани

день назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями

Технологии

час назад

AMD договорилась о покупке World Labs за 8,2 млрд долларов

Технологии

час назад

Meta анонсировала Enterprise Platform для бизнеса на базе ИИ
В Татарстане более 40% теплосетей и водоотведен...
Новости Татарстана
49 минут назад

В Татарстане более 40% теплосетей и водоотведения требуют замены

Не у нас

2 часа назад

Ураган помог обнаружить древнеримский храм с фрагментами статуй богов

Технологии

2 часа назад

Телефон плохо ловит сеть именно дома: почему перестановка смартфона на метр может все изменить

Технологии

3 часа назад

Apple готовит облегчённую версию Vision Pro под индексом N224
Нoвое поколение казанских водителей: почему зум...
Интересное в Казани
6 дней назад

Нoвое поколение казанских водителей: почему зумерам 50 Вт зарядки важнее 150 лошадиных сил