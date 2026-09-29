Новый гендиректор Apple Джон Тернус задумал пересмотреть график выпуска продуктов

Новый генеральный директор Apple Джон Тернус готовит реорганизацию компании. В неё входят пересмотр графика выпуска продукции и сокращение штата, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Среди ранних идей, которые сейчас рассматриваются, — отказ от привычного весеннего и осеннего графика выпуска, а также сокращение части должностей среднего звена управления. Цель — уменьшить число уровней между инженерами и высшим руководством. Тернус хочет, чтобы новинки представляли в течение всего года, однако сотрудники, мнение которых приводит агентство, считают: изменить устоявшиеся за многие годы практики разработки в Apple будет сложно, и на это могут уйти годы.

Глава компании также считает, что Apple должна быстрее выводить продукты на рынок и стать более склонной к экспериментам, чтобы оставаться конкурентоспособной в эпоху искусственного интеллекта. По данным источников Блумберга, сейчас в компании принимают меры по сокращению затрат, а новый гендиректор ищет новые источники дохода и способы получать больше прибыли от существующих продуктов.

Как сообщили Блумбергу собеседники, за последние две недели подразделение аппаратной инженерии Apple начало сокращать ряд менеджеров инженерных программ: им дали несколько недель на поиск других должностей внутри компании, а тем, кто не найдёт новую работу, предстоит увольнение в конце года. Раньше такие сокращения были для Apple редкостью, но в последние месяцы стали распространены чаще. Компания также провела серию мелких увольнений в нескольких подразделениях и сокращает масштабы или отменяет проекты на ранней стадии разработки. Тернус изучил, как искусственный интеллект может ускорить разработку продукции и выполнять работу за некоторых сотрудников. Apple основана в 1976 году.