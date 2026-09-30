Маралам в Татарстане впервые поставили электронные метки
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В Татарстане впервые провели чипирование маралов. Электронные метки появились у животных в одном из хозяйств республики — теперь данные о каждом из них можно получить быстро и точно. Об этом сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.
Сама процедура выглядит несложно: животным делают подкожную инъекцию в шею. Однако результат заметен сразу — сканер считывает код за считанные секунды, причем с расстояния 15–20 сантиметров.
Зачем это нужно? Чипирование дает достоверный учет поголовья, помогает анализировать состав стада и собирать информацию для селекционной работы. Без точных данных о каждом животном такие задачи решать заметно сложнее.
Для республики этот опыт стал первым. При этом в мире подобную практику применяют уже давно, так что Татарстан здесь идет по проторенному пути.
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