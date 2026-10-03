ФАС следит за ценами на рыбу и готова реагировать на их рост

Федеральная антимонопольная служба на регулярной основе отслеживает стоимость рыбной продукции. Если у участников рынка обнаружат признаки злоупотребления доминирующим положением, в том числе необоснованное подорожание, служба оперативно примет меры реагирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве напомнили, что с 1 марта кабмин ввел обязательную регистрацию внебиржевых сделок с рыбной продукцией. Участники рынка передают на биржу данные о заключенных внебиржевых сделках объемом более 10 тонн с треской, минтаем, сельдью, пикшей, кетой, скумбрией, неркой и горбушей.

За период с 1 марта по 31 августа 2026 года по таким сделкам зарегистрировали свыше 1,34 млн тонн рыбной продукции.

Как отметили в ФАС, обязательная регистрация внебиржевых сделок обеспечивает прозрачность ценообразования и минимизирует спекулятивные риски. Механизм позволяет мониторить цены на продукцию по всей цепочке реализации и рассчитывать рыночные индикаторы, которые используют участники рынка и органы власти при принятии регуляторных решений.