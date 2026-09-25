Технологии

Figure показала Helix 2.5: робот справляется с бытом в незнакомых домах

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Компания Figure представила человекоподобного робота Helix 2.5. Он выполняет бытовые задачи в незнакомых помещениях, не подстраиваясь заранее под конкретный интерьер: ориентируется на месте, убирает постель и протирает пыль, но пока действует по фиксированной программе. Об этом сообщает TechInsider.

Испытания прошли в 30 домах Калифорнии, где робот раньше не бывал. Данные о новых локациях инженеры не собирали и систему под конкретные условия не настраивали. Helix 2.5 наводил порядок в гостиной, складывал полотенца и заправлял кровать — задачи, требующие координации всего тела.

Перед тестами модель обучали на датасете человеческих действий Index, который содержит тысячи часов видеозаписей бытовых и рабочих процессов. Такой подход обеспечил перенос навыков в новую среду: на незнакомых объектах робот успешно справился в 56% попыток, тогда как базовая модель, обученная с нуля, — лишь в 9% случаев.

Разработчики называют главной проблемой бытовой робототехники изменчивость жилой среды: мебель, предметы и планировка в каждом доме уникальны. При неудачном движении Helix 2.5 самостоятельно отступает и меняет позу. Кофейный тест Стива Возняка робот прошел только на начальном этапе: он действовал в незнакомых помещениях, но выполнял заранее определенные задачи, а не искал кофеварку и не разбирался в ее устройстве.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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