Экономика

Калужская область — третья в ЦФО по ценам на дизель: 78,01 рубля за литр

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Министерство конкурентной политики Калужской об...

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Калужская область занимает третье место в ЦФО по стоимости дизельного топлива — 78,01 рубля за литр. Такие данные привело министерство конкурентной политики региона по итогам недельного мониторинга. По бензину АИ-95 (79,94 рубля за литр) и АИ-98 (99,30 рубля) область находится на шестой строчке, по автомобильному бензину в целом (78,93 рубля) — на девятой, в том числе по АИ-92 (75,04 рубля за литр).

С 16 по 24 сентября цены пересмотрели два оператора. В сети ООО «Газпром нефть сеть» бензин АИ-92 подорожал на 0,65% (на 40 копеек), АИ-95 — на 0,76% (на 50 копеек). На независимой заправке ИП Шайхутдинов, не относящейся к вертикально интегрированным нефтяным компаниям, стоимость АИ-95 выросла на 5,27% (на 5 рублей).

Как отметили в министерстве, ситуация с поставками топлива остается достаточно напряженной, в особенности у независимых операторов с малым числом АЗС: на последних возможны необоснованные колебания цен или несоответствие реализуемого топлива заявленной марке. По выявленным случаям документы направлены в ФАС для проверки прозрачности ценообразования. Калужским властям эксперты рекомендовали серьезнее контролировать обновление данных о наличии топлива на АЗС на геоинформационном портале Калужской области.

Что касается продуктов питания, то с 16 по 23 сентября значительных изменений в их цене не зафиксировано. Снизилась стоимость вареной колбасы, сливочного масла и белокочанной капусты (от 0,17% до 2,3%). Подорожали шлифованный рис, куриное яйцо, мясо охлаждённое и мороженое, сметана и маргарин (+0,8–1,2%). Минимальные цены в рознице по сравнению с другими регионами ЦФО регистрируются на подсолнечное масло, кефир, сахар-песок, печенье и гречку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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