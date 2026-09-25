Сбер открыл исходный код Java-платформы SberJDK

Сбер представил промышленную Java-платформу SberJDK, созданную на базе OpenJDK. Исходный код базовой версии вместе с собственными доработками компания открыла.

Платформа соответствует стандартам Java и уже задействована в инфраструктуре Сбера. Надёжность базовой версии проверили на критически важных для компании системах.

Отдельно ведётся работа над оптимизацией платформы с помощью искусственного интеллекта. Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев заявил, что на целевых нагрузках это даёт прирост производительности примерно на 20% без изменения кода приложений. Технологию продолжают проверять на других промышленных нагрузках и оценивают возможность её применения за пределами собственной инфраструктуры Сбера.

Решение включили в Единый реестр российского ПО. Доступ к нему предоставляется по модели Open Source без лицензионной платы, в том числе для корпоративного использования.