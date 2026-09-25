Из-за клещей к врачам обратились почти 10 тысяч татарстанцев

В Татарстане за медицинской помощью после укусов клещей обратились 9866 человек. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике. Статистику ведут с начала сезона.

Среди обратившихся — 2070 детей. Общее число пострадавших от укусов клещей приближается к 10 тысячам. Точная цифра — 9866 человек, включая 2070 несовершеннолетних.

Сезон активности клещей в республике начался 25 марта. Данные охватывают период с этой даты. Информацию о случаях укусов предоставило управление Роспотребнадзора по Татарстану.

В ведомстве уточнили, что речь идет о людях, которые обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Общее число обратившихся — 9866 человек, из них 2070 детей.