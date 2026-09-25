Священник разъяснил, почему не платить налоги это грешно

Отношение христианина к налогам можно рассматривать через известный евангельский принцип об обязанностях человека перед государством. На это обратил внимание священник Павел Островский.

В эфире радио Sputnik ему задали вопрос о том, допустимо ли верующему человеку использовать способы, позволяющие избежать части налоговых выплат.

Священнослужитель не стал приравнивать любую мелкую юридическую оплошность к серьезному преступлению. Он отметил, что небольшие нарушения встречаются регулярно и государство в ряде случаев не предпринимает из-за них каких-либо действий.

Однако принципиально другой характер, по его мнению, имеют намеренные махинации, затрагивающие значительные денежные суммы. Когда человек сознательно строит схему для ухода от установленных законом обязательств, такой поступок получает уже нравственную оценку.