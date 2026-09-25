Православный священник развеял миф о первых 40 днях души после смерти

Представление о том, что душа человека после смерти еще сорок суток остается в земном мире, знакомо многим. Однако в православии это утверждение не считается достоверным церковным учением.

На это обратил внимание настоятель Храма Иоанна Предтечи в Заречном Пензенской области священник Виталий Зорин.

Он отметил, что верующие нередко принимают за религиозные истины народные поверья, которые сформировались вне церковной традиции. Одним из таких заблуждений и является рассказ о якобы сорокадневном пребывании души умершего на земле.

Для объяснения своей позиции Виталий Зорин обратился к словам Преподобного Никодима Святогорца.

«Слова о пребывании души 40 дней после смерти на земле — это пустословие! Это невероятно, и никто не должен принимать их за веру!» — передает слова священника «Столица 58».

Священнослужитель тем самым напомнил, что православные обычаи, связанные с сороковым днем, не следует трактовать буквально. Церковь придает этой дате значение в контексте молитвы и поминовения усопшего, но не учит о том, что душа все сорок дней физически или незримо остается рядом с живыми.