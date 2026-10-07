INDEVER — студия индивидуального пошива для мужчин, которые хотят собрать гардероб под себя, а не подстраиваться под стандартные размеры и готовые решения. Здесь одежду, обувь и аксессуары создают с учетом мерок, задач и образа жизни клиента.



В студии можно сформировать гардероб с нуля или дополнить его отдельными вещами: от классических костюмов до джинсов, трикотажа и обуви ручной работы. Для пошива доступно более 3000 тканей от ведущих мировых мануфактур, что позволяет подобрать материал и создать индивидуальный образ. Персональный сервис выстроен в формате мужского клуба с вниманием к деталям.



Преимущества INDEVER:

— пошив одежды по индивидуальным меркам

— более 3000 тканей премиального уровня

— одежда, обувь и аксессуары в одном месте

— персональный сервис в формате мужского клуба

— индивидуальная посадка и внимание к деталям