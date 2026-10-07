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07.10.2026, 14:30 · Дарина Говорухина

редакция
PROKAZAN
После рабочей недели хочется отвлечься, сменить обстановку и заняться тем, что действительно приносит удовольствие. Но часто хорошие места остаются незамеченными, а выходные проходят по одному и тому же сценарию.
чтобы каждый смог найти занятие по душе
В проекте «Мужской гид» мы собрали лучшие места Казани для отдыха, спорта, автомобилей, рыбалки, охоты и других мужских увлечений,
авто и сервис
активный отдых
барбершопы и стиль
экстрим и спорт
бани и SPA
развлечения
INDEVER — студия индивидуального пошива для мужчин, которые хотят собрать гардероб под себя, а не подстраиваться под стандартные размеры и готовые решения. Здесь одежду, обувь и аксессуары создают с учетом мерок, задач и образа жизни клиента.

В студии можно сформировать гардероб с нуля или дополнить его отдельными вещами: от классических костюмов до джинсов, трикотажа и обуви ручной работы. Для пошива доступно более 3000 тканей от ведущих мировых мануфактур, что позволяет подобрать материал и создать индивидуальный образ. Персональный сервис выстроен в формате мужского клуба с вниманием к деталям.

Преимущества INDEVER:
— пошив одежды по индивидуальным меркам
— более 3000 тканей премиального уровня
— одежда, обувь и аксессуары в одном месте
— персональный сервис в формате мужского клуба
— индивидуальная посадка и внимание к деталям
При заказе любого изделия — сорочка в подарок
Крафтовый бар The Woods — пространство для настоящих ценителей

Заведение в центре Казани создано для мужчин, ценящих качественные напитки, атмосферу живого общения и возможность провести время без суеты. Уникальное сочетание крафтовой культуры, гастрономии и комфортной инфраструктуры.

Основные преимущества:
— сильная атмосфера: музыка, свет и настроение для вечера с характером
— крафтовое пенное и кухня, сделанные на совести
— персонал: внимательные, энергичные и знающие своё дело
— своя парковка в самом центре города
— место, куда возвращаются за настроением и вкусом
— коллекция настольных игр для азартных компаний
— студенческая среда: 15% скидка на всё меню по студенческому билету. Отличный повод собраться своей компанией и провести вечер в правильной атмосфере
— скидка 10% при подписке на Telegram-канал бара. Просто покажи бармену, что подписан, и получи приятный бонус к вечеру
REAL menplace — мужское пространство стрижек и бритья в Казани, где помогают найти свой стиль и придать форму самым смелым идеям.

Освежить привычный образ или решиться на перемены — здесь есть место обоим сценариям. Барберы открыты новому и не ограничиваются стереотипами: вместе с гостем выбирают решение, в котором он сможет почувствовать себя собой. Для команды стиль — призвание, а удачная стрижка — повод выйти за дверь с новым ощущением уверенности.

Преимущества REAL menplace:
— барберы с признанным мастерством и большим опытом
— команда, которая работает вместе много лет
— индивидуальный почерк каждого мастера
— единые высокие требования к результату
— стрижки и оформление бороды от спокойной классики до экстравагантных решений
«Бани Деревенька» — культовые общественные бани в самом центре Казани.

Место настоящего банного отдыха, где традиции русской бани сочетаются с современным комфортом. Свежий пар почти каждый час, профессиональные банные процедуры, массаж и ресторан. В «Деревеньку» приходят не просто попариться, а перезагрузиться, восстановить силы и провести время без спешки — одному, с друзьями или большой компанией.

Почему выбирают «Деревеньку»:
— в самом центре Казани — легко добраться
— свежий пар практически каждый час
— отдельные мужской и женский разряды
— парения, массажи, пилинги и помывки
— ресторан и всё для полноценного банного дня
Sheffield Suit — ателье индивидуального пошива премиальной одежды в Казани для людей, которые ценят собственный стиль и комфорт.

Компания создает образы для важных переговоров, пиджаки на каждый день или пальто, которое завершит образ, — здесь одежду создают под человека и его ритм жизни. Классика и смарт-кэжуал обретают личный характер: сдержанный, выразительный, уверенный. Каждое изделие становится частью гардероба, в котором приятно быть собой — в рабочие будни и особенные моменты.

Преимущества Sheffield Suit:
— индивидуальные мерки и посадка с учётом особенностей фигуры
— более 10 000 тканей, включая итальянские и английские
— персональная консультация по стилю
— выбор силуэта и деталей
— премиальный сервис и внимание к каждому изделию
Скидка 15% на сорочку, жилет или трикотаж при заказе пальто или костюма
Акция действует до 31 октября
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