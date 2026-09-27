ЕРЗ.РФ: Железноводск возглавил список малых городов по строительству жилья

Первое место среди малых городов России по объему строительства нового жилья в 2026 году занял Железноводск. По данным аналитического портала ЕРЗ.РФ, которые приводит ТАСС, здесь возводится 99,4 тыс. кв. м.

Следом в рейтинге городов с населением до 100 тысяч человек идут дагестанский Каспийск с 75,4 тыс. кв. м и крымские Саки с 44,1 тыс. кв. м. Замыкают первую пятерку Мирный в Крыму (31 тыс. кв. м) и Пятигорск (24,5 тыс. кв. м).

В Железноводске застройка ведется в основном небольшими точечными проектами. Крупнейший из них — жилой кластер «Нагория» примерно на 731 тыс. кв. м на площади свыше 150 га, строительство первой очереди стартовало в 2026 году, сообщил ТАСС директор филиала ССК Станислав Прасол. Всего на Кавказских Минеральных Водах, по его словам, возводится 837 тыс. кв. м жилья, причем спрос формируют не только местные жители, но и покупатели из Москвы, Петербурга и других регионов.

Средняя цена квадратного метра в сделках с квартирами в Железноводске за семь месяцев 2026 года составила 173,5 тыс. рублей. В Пятигорске показатель достиг 134,3 тыс. рублей, в Ессентуках — 131,8 тыс. рублей, а самый высокий уровень зафиксирован в Кисловодске — 197,4 тыс. рублей.