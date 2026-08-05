Как отмыть кухонный гарнитур от жира: паста из горчицы и соды за 10 минут

После отпуска или насыщенного дачного сезона кухня часто встречает неприятной картиной: фасады возле плиты покрыты липкой пленкой, ручки блестят от следов пальцев, а обычная влажная тряпка только размазывает жир. Особенно заметно это на глянцевых дверцах, светлом МДФ и шкафах над варочной поверхностью.

Есть простой способ обойтись без жестких скребков и дорогих спреев. Для свежего налета подойдет теплая вода со средством для посуды, а для застарелого жира — паста из горчичного порошка, соды и капли моющего средства.

Почему жир на кухонных фасадах так трудно убрать

Кухонный жир редко остается чистым маслом. Он смешивается с пылью, паром, частицами пищи и постепенно превращается в липкий слой, который крепко держится на фасадах.

Особенно быстро налет появляется вокруг плиты, вытяжки, ручек и нижней части навесных шкафов. Если не убирать его регулярно, со временем он становится плотнее и хуже смывается обычной водой.

«Перепробовала спреи и гели — жир возвращался через пару дней. А паста из горчицы и соды помогла снять старый налет без жесткой щетки», — рассказала корреспондент «Город Киров» Ангелина Сергеева.

Секрет домашней пасты в сочетании трех действий: средство для посуды растворяет жир, горчица помогает его размягчить, а сода работает как мягкий чистящий компонент.

Рецепт для свежего жира на фасадах

Для легкого налета не нужно сразу брать сильные составы. Достаточно теплой воды и мягкой ткани.

На 3 л теплой воды добавьте 1 ст. л. средства для посуды. Хорошо размешайте, смочите мягкую фланель, хлопковую салфетку или тряпку из старой футболки и протрите фасады.

Поролоновая губка часто размазывает жир по поверхности, особенно если воды слишком много. Ткань лучше удерживает загрязнение и помогает снять липкую пленку аккуратнее.

После влажной обработки фасады нужно сразу вытереть насухо бумажным полотенцем или чистой сухой тканью. Это особенно важно для МДФ, ЛДСП и фасадов со стыками.

Горчичная паста от застарелого жира

Для старого липкого слоя подойдет более плотная смесь. Она готовится за пару минут и наносится точечно на загрязненные участки.

Смешайте в равных пропорциях:

горчичный порошок;

пищевую соду;

средство для посуды.

Например, можно взять по 1 ст. л. каждого компонента. Должна получиться густая паста, которую удобно распределять по фасаду.

Нанесите состав на жирные участки тонким слоем и оставьте на 10 минут. Затем протрите мягкой влажной губкой или тканью, смойте остатки чистой водой и обязательно вытрите поверхность насухо.

«Главное — не тереть фасад сухой содой. Работать должна влажная паста, иначе можно оставить микроповреждения на глянце», — пояснила эксперт по домашнему уходу Марина Елисеева.

Почему сода помогает отмывать кухню

Пищевая сода давно используется в быту как мягкое чистящее средство. Она помогает убрать налет, приглушить запахи и усилить действие моющего состава.

Но у соды есть важный минус: в сухом виде она может работать как абразив. Поэтому для кухонных фасадов ее лучше применять только в пасте и без сильного нажима.

Особенно осторожно нужно обращаться с глянцевыми, окрашенными и лакированными поверхностями. Даже мягкая сода при активном трении может испортить блеск.

Если фасад дорогой или новый, сначала протестируйте смесь на незаметном участке: внутри дверцы, сбоку или в нижней части шкафа.

Лимонная кислота для блеска и легкого налета

Для финального блеска и слабого жирового слоя можно использовать раствор с лимонной кислотой.

На 1 л теплой воды температурой около 40–50 °C добавьте 1 ст. л. лимонной кислоты и 2–3 капли средства для посуды. Перемешайте, нанесите на фасад мягкой тканью, оставьте на несколько минут и смойте чистой водой.

Не стоит держать такой раствор на фасадах слишком долго, особенно если есть повреждения покрытия, стыки, кромки или деревянные элементы. Кислота может повлиять на чувствительные материалы.

Лимонная кислота хорошо работает в бытовой уборке, но требует умеренности. После обработки поверхность обязательно вытирают насухо.

Какие фасады нельзя тереть агрессивно

Самые уязвимые поверхности — глянец, пленочный МДФ, окрашенные фасады, натуральное дерево и шпонированные дверцы. Их нельзя чистить металлическими губками, порошками с крупными частицами и жесткими щетками.

Не стоит заливать водой стыки, торцы и места вокруг ручек. Влага может попасть внутрь материала, и фасад со временем вздуется.

Для деревянных фасадов лучше использовать минимум воды и только хорошо отжатую ткань. После уборки дерево нужно сразу вытереть сухой салфеткой.

Если производитель гарнитура оставил инструкцию по уходу, лучше свериться с ней. Иногда конкретное покрытие нельзя чистить кислотами, спиртом или щелочными средствами.

Как отмыть ручки и зону возле плиты

Ручки кухонного гарнитура собирают больше всего жира, потому что к ним постоянно прикасаются руками. Их удобно чистить отдельно.

Если ручки съемные, их можно открутить и замочить в теплой воде со средством для посуды на 10–15 минут. Затем пройтись мягкой щеткой, промыть и высушить.

Если снимать ручки неудобно, нанесите немного пасты из горчицы, соды и средства для посуды вокруг креплений. Через 5–10 минут аккуратно протрите влажной тканью.

Зону над плитой лучше чистить чаще, не дожидаясь плотной корки. Свежий жир снимается в несколько раз легче и не требует сильного трения.

Как не испортить гарнитур при уборке

Перед любой чисткой сначала уберите сухую пыль. Если сразу нанести влажный состав на грязную поверхность, пыль смешается с жиром и превратится в серую пленку.

Не используйте кипяток на фасадах. Слишком горячая вода может повредить пленку, клей, лак или декоративное покрытие.

Не смешивайте бытовую химию наугад. Особенно опасно соединять разные магазинные средства, хлорсодержащие составы и кислоты. Рекомендации по безопасному обращению с бытовой химией регулярно публикует Роспотребнадзор.

Работайте в перчатках и проветривайте кухню. Даже домашние составы могут сушить кожу, особенно если в них есть сода, кислота или моющее средство.

Как приготовить пасту за 10 минут

Обещанный способ простой. Возьмите по 1 ст. л. горчичного порошка, пищевой соды и средства для посуды. Смешайте до густой пасты.

Если смесь слишком плотная, добавьте несколько капель теплой воды. Если жидкая — подсыпьте немного соды или горчицы.

Нанесите пасту на липкие участки фасада, ручки или боковую стенку рядом с плитой. Оставьте на 10 минут, но не допускайте полного высыхания.

Затем мягко протрите поверхность влажной тканью, смойте остатки чистой водой и вытрите насухо. На старом жире процедуру можно повторить, но без сильного нажима.

Как сохранить чистоту дольше

После генеральной чистки фасады возле плиты лучше протирать раз в несколько дней. Это занимает пару минут, зато жир не успевает въедаться.

Для профилактики подойдет обычная теплая вода с каплей средства для посуды. Главное — всегда завершать уборку сухой салфеткой.

Если готовите часто, стоит включать вытяжку заранее, а не после появления пара. Так меньше жира оседает на шкафах и стенах.

Наиболее проблемные зоны — ручки, нижняя кромка верхних шкафов и боковые поверхности возле плиты. Именно их лучше держать под постоянным контролем.

Почему этот лайфхак стоит сохранить

Паста из горчицы, соды и средства для посуды — простой способ справиться с липким жиром на кухонном гарнитуре без металлических скребков и дорогих спреев. Она готовится из доступных продуктов, наносится на 10 минут и помогает размягчить даже старый налет.

Но главный принцип — аккуратность. Любой состав сначала тестируют на незаметном участке, фасады не трут с силой, а после уборки обязательно вытирают насухо.

Такой способ особенно выручает в августе, когда после отпусков и заготовок кухня нуждается в большой уборке. Одна паста, мягкая тряпка и немного терпения — и гарнитур снова выглядит чистым, без липких капель, следов пальцев и мутных разводов.

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