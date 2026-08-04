Технологии

Huawei, Honor, Vivo, OPPO и Xiaomi получат квадратные селфи-камеры в 2027 году

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Пять крупнейших китайских производителей смартфонов — Huawei, Honor, Vivo, OPPO и Xiaomi — могут уже в 2027 году начать устанавливать фронтальные камеры с квадратным сенсором и соотношением сторон 1:1. Об этом сообщил инсайдер SmartPikachu. Первой подобное решение применила Apple в серии iPhone 17. Квадратный сенсор позволяет снимать вертикальные и горизонтальные селфи без поворота смартфона. Как пишут СМИ, камера сама подстраивает кадрирование в зависимости от числа людей в кадре и может переключаться между портретным и пейзажным режимами. Ранее ходили слухи, что Huawei и Honor опробуют такое решение уже во второй половине этого года, а OPPO тестирует 100-мегапиксельную квадратную камеру для будущих моделей.

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