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Магнитная буря завершилась, готовится солнечное затмение 12 августа

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщи...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Магнитная буря, начавшаяся в первых числах августа, полностью прекратилась. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН уточнили, что основная фаза геомагнитного шторма закончилась еще в воскресенье, но окончательное затихание заняло более суток.

Сейчас уровень солнечной активности крайне низкий. Специалисты фиксируют индекс вспышечной активности на отметке 0,1 балла из 10, а показатель вероятности полярных сияний составляет только 1,2 из 10. Практически все заметные явления на Солнце отсутствуют.

На этом фоне ученые переключаются на подготовку к следующему крупному астрономическому событию — полному солнечному затмению 12 августа. Его общая продолжительность достигнет примерно 4,5 часа. Во время полной фазы откроется вид на солнечную корону, которую с поверхности Земли в обычных условиях увидеть нельзя. Затмение будет наблюдаться в Испании, Исландии и восточной Гренландии, а в России — на Таймыре.

Данные о завершении магнитной бури и предстоящем затмении распространило агентство ТАСС со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

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