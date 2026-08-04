Магнитная буря завершилась, готовится солнечное затмение 12 августа

Магнитная буря, начавшаяся в первых числах августа, полностью прекратилась. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН уточнили, что основная фаза геомагнитного шторма закончилась еще в воскресенье, но окончательное затихание заняло более суток.

Сейчас уровень солнечной активности крайне низкий. Специалисты фиксируют индекс вспышечной активности на отметке 0,1 балла из 10, а показатель вероятности полярных сияний составляет только 1,2 из 10. Практически все заметные явления на Солнце отсутствуют.

На этом фоне ученые переключаются на подготовку к следующему крупному астрономическому событию — полному солнечному затмению 12 августа. Его общая продолжительность достигнет примерно 4,5 часа. Во время полной фазы откроется вид на солнечную корону, которую с поверхности Земли в обычных условиях увидеть нельзя. Затмение будет наблюдаться в Испании, Исландии и восточной Гренландии, а в России — на Таймыре.

Данные о завершении магнитной бури и предстоящем затмении распространило агентство ТАСС со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.