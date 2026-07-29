Маринованный чеснок на зиму: хрустящая закуска без лишней горечи

Маринованный чеснок — та самая заготовка, которую часто ставят на стол «просто попробовать», а потом банка исчезает быстрее огурцов. Он остаётся плотным, ароматным, пикантным, но теряет резкую жгучесть свежего чеснока.

Такой чеснок хорош к мясу, картофелю, холодцу, салатам, плову и обычному ужину с хлебом. Готовится он проще, чем кажется: нужны сами зубчики, уксусный маринад и несколько правил, которые сохраняют хруст.

Почему маринованный чеснок получается деликатесом

Чеснок в свежем виде резкий и острый, но после короткого ошпаривания и выдержки в маринаде становится мягче по вкусу. Острота уходит, аромат остаётся, а зубчики приятно хрустят.

В рецепте с сайта «Едим дома» чеснок заготавливают впрок с уксусом, солью, сахаром, лавровым листом и перцем. Такой маринад делает вкус сбалансированным: не слишком кислым, не пресным и не приторным.

«Этот рецепт подойдёт для заготовки впрок. Чеснок остаётся хрустящим и ароматным несколько месяцев», отмечает автор рецепта marevika на сайте «Едим дома».

Ингредиенты для маринованного чеснока

Для маринада понадобится:

вода — 1 л;

соль — 50 г;

сахар — 50 г;

уксус 9% — 95 г;

чеснок — сколько войдёт в банки;

чёрный перец — щепотка или несколько горошин;

лавровый лист — по вкусу.

Чеснок лучше брать молодой или плотный свежий. Зубчики должны быть крепкими, без пятен, плесени, вмятин и зелёных ростков. Старый пересушенный чеснок может получиться жёстким и менее ароматным.

Как быстро очистить чеснок

Головки разберите на зубчики. Снимите верхнюю шелуху и удалите повреждённые места, если они есть.

Чтобы чеснок легче чистился, замочите зубчики в прохладной воде на 2–3 минуты. После этого шелуха отходит заметно проще, а сами зубчики меньше повреждаются.

Если готовите много банок, удобно чистить чеснок партиями. Очищенные зубчики лучше не держать долго на воздухе, чтобы они не подсыхали.

Зачем ошпаривать чеснок кипятком

Очищенные зубчики нужно ошпарить кипятком, а затем сразу переложить в холодную воду. Этот приём помогает сохранить плотную структуру и убрать лишнюю резкость.

Важно не варить чеснок долго. Если передержать его в кипятке, зубчики станут мягкими и потеряют тот самый хруст, за который любят эту закуску.

После охлаждения чеснок нужно откинуть на сито и дать воде стечь. Лишняя жидкость в банках разбавит маринад.

Как приготовить маринад для чеснока

В кастрюлю налейте 1 литр воды. Добавьте соль, сахар, чёрный перец и лавровый лист.

Доведите маринад до кипения и проварите около 2 минут, чтобы соль и сахар полностью растворились, а специи отдали аромат.

Снимите кастрюлю с огня. Когда маринад немного остынет, добавьте уксус 9%. Так вкус получится мягче, а резкий уксусный запах не будет доминировать.

Уксус в маринадах отвечает не только за кислинку, но и за сохранность заготовки, поэтому уменьшать его количество без проверки рецепта не стоит.

Как разложить чеснок по банкам

Банки заранее вымойте и простерилизуйте. Крышки прокипятите отдельно. Для заготовок важно, чтобы тара была чистой и горячей.

Разложите чеснок по банкам достаточно плотно, но не утрамбовывайте зубчики силой. Между ними должен свободно проходить маринад.

Залейте чеснок горячим маринадом, оставив примерно 1,5 см до края. Если жидкости не хватило, можно долить немного кипятка, но лучше заранее приготовить маринад с небольшим запасом.

После заливки банки стерилизуют и закатывают крышками. Время стерилизации зависит от объёма банки: небольшие баночки обычно прогреваются быстрее, литровым нужно больше времени.

Как сохранить чеснок хрустящим

Главный секрет — не переварить зубчики на первом этапе. Ошпаривание должно быть коротким: кипяток, затем сразу холодная вода.

Второй важный момент — плотный чеснок. Если зубчики уже вялые, проросшие или подсохшие, маринад не сделает их идеальными.

Третий нюанс — не держать банки в тепле слишком долго после закатки. После полного остывания заготовку лучше убрать в прохладное тёмное место.

Когда можно пробовать маринованный чеснок

Сразу после закатки вкус будет ещё резким и не до конца сбалансированным. Лучше дать чесноку настояться хотя бы 2–3 недели.

За это время зубчики пропитаются маринадом, уйдёт лишняя острота, а специи станут заметнее. Чем дольше стоит банка, тем мягче и гармоничнее вкус.

Открытую банку нужно хранить в холодильнике. Доставать чеснок лучше чистой вилкой или ложкой, чтобы не занести в маринад лишние бактерии.

С чем подавать маринованный чеснок

Маринованный чеснок отлично подходит к жареному и запечённому мясу, шашлыку, холодцу, картофелю, салу, соленьям и домашним салатам.

Его можно добавлять в винегрет, овощные закуски, соусы и намазки. Он даёт чесночный аромат без такой резкой жгучести, как свежий зубчик.

Особенно хорошо такая заготовка смотрится на зимнем столе рядом с маринованными огурцами, помидорами, грибами и квашеной капустой.

Почему чеснок может посинеть или позеленеть

Иногда маринованный чеснок меняет оттенок и становится голубоватым или зеленоватым. Это пугает, но не всегда говорит о порче.

Цвет может меняться из-за реакции природных соединений чеснока с кислотой, минералами в воде или особенностями самого урожая. Чаще такое бывает с молодым чесноком.

Если при этом нет неприятного запаха, плесени, вздутой крышки и мутной слизи, цвет сам по себе не обязательно опасен. Но при любых сомнениях заготовку лучше не есть.

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