Технологии

Huawei Mate 90 Pro Max по слухам получит 200-Мп камеру и Kirin 9050 Pro

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Свежая утечка раскрыла подробности о грядущем флагмане Huawei Mate 90 Pro Max. По данным инсайдеров, новинку представят в сентябре, и она может получить процессор Kirin 9050 Pro. Название чипа предварительное; работать смартфон будет под управлением HarmonyOS 7 с оптимизацией.

Самая интригующая часть — камера. Основной сенсор, возможно, собственной разработки Huawei, будет 200-мегапиксельным. Вместе с ним установят 40-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, 50-мегапиксельный двойной телеобъектив и улучшенный многоспектральный датчик. Фронтальная камера получит 15 Мп вместо прежних 13 Мп.

Экран Mate 90 Pro Max будет плоским OLED-панелью диагональю 6,9 дюйма с разрешением 1,5K и тонкими рамками. Ёмкость аккумулятора составит от 6800 до 7000 мА·ч, а быстрая зарядка — до 100 Вт по проводу и до 80 Вт по беспроводной сети.

Как и прежде, источником информации выступают слухи: окончательные характеристики смогут подтвердить только в Huawei. При этом, по данным тех же инсайдеров, в новинке не будет встроенного в экран сканера отпечатков пальцев.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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