Технологии

Qwen3.8-Max от Alibaba стала доступна всем, веса откроют на следующей неделе

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Китайская компания Alibaba открыла доступ к новой ИИ-модели Qwen3.8-Max. Попробовать её могут все желающие пользователи по всему миру, а уже на следующей неделе разработчики обещают выложить открытые версии весов.

Модель насчитывает 2,4 триллиона параметров и способна обрабатывать за раз до 1 миллиона токенов. Qwen3.8-Max понимает не только текст, но и изображения, видео и другие типы данных.

Среди примеров возможностей — воссоздание приложений по скриншоту, создание игр и обучающих анимаций, а также превращение обычных чертежей помещений в объёмные 3D-картинки.

Доступ к модели открыт через облачную платформу Alibaba Cloud и сервис QwenWork. После публикации открытых весов её можно будет скачать и дорабатывать под свои задачи.

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