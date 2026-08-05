Технологии

Google начнет замену Google Assistant на Gemini с 4 сентября 2026

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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С 4 сентября 2026 года Google начнет постепенно заменять голосового помощника Google Assistant на ИИ-помощника Gemini. Как сообщается, компания разослала пользователям письма с уведомлением об этом; копии опубликованы в социальных сетях. Корреспондент ТАСС такое письмо пока не получил.

Полное отключение Google Assistant займет несколько недель после указанной даты. После завершения процесса сервис перестанет работать на смартфоне, планшете и связанных устройствах. Вместо него по команде «Привет, Гугл» будет активироваться Gemini.

Чтобы замена стала возможной, Android-устройство должно соответствовать минимальным системным требованиям, а Gemini — быть доступным в регионе. В России работа помощника может быть ограничена, хотя на некоторых смартфонах с предустановленной интеграцией часть ограничений можно обойти.

Пока информация основана на письмах, которые, предположительно, Google разослал пользователям, и официального подтверждения от компании нет. ТАСС обращает внимание, что его корреспондент подобных уведомлений не получал.

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