Татарстан выделит 80 млн рублей вузам на химические программы

Кабинет министров Татарстана планирует учредить грант для вузов в размере 80 миллионов рублей. Средства направят на развитие образовательных программ в сфере химических технологий и новых материалов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Это серьезная поддержка для университетов, работающих по химическим направлениям. На такие деньги можно обновить лабораторную базу, закупить современное оборудование и разработать новые учебные курсы. В республике химическая отрасль традиционно сильна, поэтому подготовка квалифицированных специалистов — важная задача для властей.

Когда именно грант будет запущен и по каким правилам вузы смогут его получить, пока не сообщается. Подробности конкурса правительство обещает раскрыть дополнительно.