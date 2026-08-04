Наука

Татарстан выделит 80 млн рублей вузам на химические программы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Правительство Татарстана выделит вузам 80 млн р...

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Кабинет министров Татарстана планирует учредить грант для вузов в размере 80 миллионов рублей. Средства направят на развитие образовательных программ в сфере химических технологий и новых материалов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Это серьезная поддержка для университетов, работающих по химическим направлениям. На такие деньги можно обновить лабораторную базу, закупить современное оборудование и разработать новые учебные курсы. В республике химическая отрасль традиционно сильна, поэтому подготовка квалифицированных специалистов — важная задача для властей.

Когда именно грант будет запущен и по каким правилам вузы смогут его получить, пока не сообщается. Подробности конкурса правительство обещает раскрыть дополнительно.

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