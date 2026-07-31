Первые 150 000 рублей в ремонте исчезают незаметно и непонятно куда. Кажется, что вы только выбрали ламинат, плитку и цвет стен, а в смете уже появились десятки позиций, о которых вначале никто не думает: клей, грунтовка, затирка, плинтусы, розетки, доставка и работа мастеров.

Даже базовый набор материалов для квартиры площадью около 50 квадратных метров может обойтись примерно в 100 тысяч рублей. И это ещё без сантехники, дверей, кухни, мебели и техники. К расходам добавляются недели поиска бригады, поездки по магазинам и вечный вопрос: а хватит ли купленного материала?

Поэтому сегодня выгодной может оказаться квартира, в которой все эти задачи уже решены. Редакция ProKazan выяснила, на каких условиях можно приобрести жильё с готовым дизайнерским ремонтом, мебелью и техникой в жилых комплексах «Южный парк» и «Времена года».

После получения ключей не придётся знакомиться со строительной пылью и сравнивать двадцать оттенков бежевого. Можно привезти вещи, надеть домашние тапочки и сразу начать жить.

На каких расходах чаще всего теряют деньги во время ремонта

Фото: Жилой комплекс «Времена года»

Каждая такая сумма кажется небольшой, но к концу ремонта именно из них складываются сотни тысяч рублей.

Одна из самых сложных задач — найти бригаду, которая выполнит работы качественно и уложится в сроки. Даже хорошие рекомендации не гарантируют, что подрядчики не возьмут другой объект, не перенесут этапы или не попросят доплату за работы, которые изначально не попали в смету. Если результат не устроит, платить придётся дважды: сначала за ремонт, затем за исправление ошибок.

В квартирах с готовым интерьером от «Суварстроит» эти риски уже учтены. Над объектами работают проверенные подрядчики, за плечами которых не один реализованный проект. Материалы и технику компания закупала заранее и крупными партиями, поэтому на них меньше шт влияет рост розничных цен. Мебель заказывали у одного производителя, что также позволило сократить расходы по сравнению с отдельной покупкой кухни, шкафов, кровати и других предметов для каждой комнаты.

Есть и затраты, которые редко включают в первоначальную смету. Пока идёт ремонт, семье приходится тратить вечера на поездки по магазинам, принимать доставки, контролировать мастеров и решать десятки технических вопросов. Если переехать сразу нельзя, к стоимости работ добавляется аренда жилья на несколько месяцев.

Вторичная квартира с мебелью тоже позволяет быстро отпраздновать новоселье, но вместе с ней покупатель получает интерьер, которым уже пользовались другие люди. Здесь жильё остаётся новым, при этом не требует дополнительных вложений перед переездом.

Что уже будет в квартире в день переезда

Фото: Жилой комплекс «Южный парк»

Обычно получение ключей означает только начало следующего большого этапа. В новой квартире, как говорится, ещё “пахнет бетоном”, вместо кухни стоят коробки с образцами фасадов, а вечера проходят за выбором плитки, розеток и дверных ручек.

В квартирах с дизайнерским ремонтом от «Суварстроит» этот этап уже завершён. Покупатель получает пространство, подготовленное к обычной жизни, где можно готовить ужин, принимать гостей, отдыхать и хранить вещи с первого дня после переезда.

Кухня гостиная полностью меблирована и оснащена необходимой встроенной техникой. Здесь уже предусмотрены рабочая зона, места для хранения, обеденная группа и освещение. Не придётся отдельно искать гарнитур, подбирать технику по размерам и ждать несколько месяцев, пока изготовят шкафы.

Спальня тоже готова к использованию. В ней есть мебель и системы хранения, поэтому после переезда не нужно жить среди коробок в ожидании кровати или шкафа. Санузлы укомплектованы сантехникой и уже могут использоваться по назначению.

Остальные комнаты меблируются частично. Это сделано намеренно, поскольку одна и та же планировка может понадобиться разным семьям для разных задач. Одни захотят оборудовать детскую, другие превратят комнату в кабинет, гостевую спальню или пространство для отдыха. Для тех, кто хочет сократить стоимость покупки и самостоятельно подобрать мебель и технику, в «Южном парке» предусмотрены квартиры только с готовым ремонтом. Застройщик берёт на себя все грязные и трудоёмкие работы, а покупателю остаётся обустроить пространство в собственном стиле. В квартирах также предусмотрены освещение и отдельные инженерные решения. Конкретное наполнение зависит от выбранного варианта, но общий принцип остаётся прежним: после получения ключей владельцу не нужно начинать ремонт с нуля.

Как понять, что готовый ремонт не придётся переделывать через год

Интерьеры для квартир «Суварстроит» разрабатывали специалисты Well Home. В основе каждого варианта лежит цельная концепция, где отделка, мебель, свет и техника подбирались вместе, а не добавлялись по очереди после завершения ремонта. Благодаря этому цвета не спорят друг с другом, шкафы подходят к планировке, а освещение учитывает разные сценарии жизни.

Во «Временах года» предусмотрены две интерьерные концепции. Cream построена на тёплых бежевых оттенках, древесных фактурах и терракотовых акцентах. Grey выглядит сдержаннее за счёт серой гаммы, графитовых деталей и тёмного дерева. В отделке использовали кварцевый паркет, интерьерную краску HYGGE Paint и крупноформатный керамогранит Baldocer, Kerranova и Grasaro. В квартирах устанавливались сантехника Vincea и Aquatek, встроенная техника Gorenje и Hisense, светильники Arte Lamp, Odeon Light и Lightera.

Большая часть решений скрыта от взгляда, но именно она влияет на повседневный комфорт. В квартирах предусмотрены тёплые полы в санузлах, кондиционирование, автоматические шторы, мастер выключатель и система защиты от протечек. Одним нажатием можно погасить свет перед выходом из дома, а датчики перекроют воду при аварии.

Для квартир в «Южном парке» разработали два других решения. «Кендал натуральный» выполнен в тёплой бежевой гамме, а «Денвер Трюфель» сочетает серые оттенки и контрастные детали. В отделке использованы ламинат Clix Floor, обои Erismann и крупноформатный керамогранит Estima. Кухни оснащены встроенной техникой, в санузлах установлены готовая сантехника, ванна и стеклянная ширма.

Квартиры в «Южном парке» также оборудованы системой «Умный дом». Она позволяет управлять освещением, температурой, тёплыми полами и шторами, следить за показаниями счётчиков и получать уведомления от датчиков протечки, движения и открытия двери.

Конкретная комплектация зависит от выбранной квартиры, поэтому перед покупкой важно изучить её отдельно. Но общий подход остаётся одинаковым: интерьер создавался как пространство для ежедневной жизни, где материалы, мебель и инженерия должны работать вместе, а не требовать переделки сразу после переезда.

Сколько можно сэкономить и как увидеть квартиру до покупки

Квартира с готовым интерьером удобна ещё и тем, что результат можно оценить заранее. Покупателю не приходится представлять будущий ремонт по образцам плитки, чертежам и рендерам. Можно записаться на просмотр, пройти по комнатам, проверить, насколько удобно расположены розетки и системы хранения, увидеть материалы при обычном освещении и понять, подходит ли выбранная атмосфера для повседневной жизни. Фотографии готовых квартир также представлены на сайте компании.

Сейчас в «Южном парке» на квартиры с дизайнерским ремонтом действует скидка до 20%. Максимальная выгода приближается к 3 млн рублей. Во «Временах года» размер выгоды на готовые квартиры также достигает 3 млн рублей.

Оба варианта можно приобрести по семейной ипотеке. В результате покупатель получает новую квартиру, в которой уже выполнен ремонт, установлена мебель и техника, но при этом может использовать льготную программу, недоступную при покупке большинства квартир на вторичном рынке.

Выбор между проектами во многом зависит от привычного образа жизни. «Южный парк» - ЖК «комфорт-класса» ,подойдёт тем, кто рассматривает развивающийся район с собственной инфраструктурой и общественными пространствами. «Времена года» - жилой комплекс «бизнес-класса», может заинтересовать тех, кому важны готовый жилой комплекс и природное окружение рядом с домом.

Количество квартир с готовыми интерьерами ограничено, поэтому подходящий вариант лучше увидеть своими глазами. Такой просмотр позволяет оценить не обещание будущего результата, а уже собранное пространство, в которое после сделки останется привезти личные вещи.

После покупки квартиры обычно начинается период, который сложно назвать спокойным: нужно искать мастеров, согласовывать смету, ждать мебель и постоянно решать новые вопросы. В квартирах с дизайнерским ремонтом от «Суварстроит» этот этап уже завершён.

Можно заранее увидеть готовый интерьер, оценить материалы, планировку и комплектацию, а после сделки привезти личные вещи и начать обживать новый дом. Без строительной пыли, временной кухни и обещаний закончить ремонт к следующему месяцу.

Чтобы понять, подходит ли вам такой формат, лучше посмотреть квартиру вживую. Записаться на просмотр в «Суварстроит» и узнать актуальные условия покупки можно по телефону: +7 (843) 254-65-41 Фотографии квартир и подробная информация представлены на официальном сайте компании.

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