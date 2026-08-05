«Кордиант» начал печатать прототипы шин на 3D-принтере

На Ярославском шинном заводе в подразделении научно-технического центра «Интайр» начали использовать 3D-принтер для печати полномасштабных прототипов шин. Технологию внедрил российский холдинг «Кордиант», сообщение компании поступило «Известиям» 5 августа.

С помощью новой технологии можно создавать макеты, которые по эксплуатационным характеристикам максимально приближены к реальным изделиям. Это позволяет на ранних этапах проводить визуальный анализ и контролировать геометрические параметры новых разработок.

Рабочая область принтера составляет 350×350×350 мм, поэтому есть возможность печатать макеты с широким протектором в масштабе 1:1. При печати используются материалы PETG, PLA и TPU-пластик. Последний отличается эластичностью и износостойкостью, что особенно важно для воспроизведения деформируемых элементов, которые нужно оценивать под нагрузкой.

В компании рассчитывают, что внедрение технологии сократит сроки вывода новых шин на рынок и упростит разработку специализированных решений.