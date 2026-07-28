Торт «Муравейник» без выпечки и сгущёнки: нежный десерт за 15 минут

В июльскую жару включать духовку ради десерта хочется меньше всего. Но гости уже на пороге, чайник почти закипел, а на столе нужно что-то домашнее, красивое и не слишком хлопотное.

В такой ситуации выручает «Муравейник» без выпечки и без сгущёнки. Вместо тяжёлого сладкого крема здесь используется сметанная основа: она даёт лёгкую кислинку, смягчает печенье и делает торт нежнее классического варианта.

Почему «Муравейник» без сгущёнки получается удачным

Торт «Муравейник» обычно готовят из крошки теста или печенья и сладкого крема. В привычной версии часто используют варёную сгущёнку, но летом такой десерт может показаться слишком плотным и приторным.

Сметанный крем работает иначе. Он легче, свежее по вкусу и хорошо сочетается с орехами. Кислинка сметаны уравновешивает сладость песочного печенья, поэтому торт не кажется тяжёлым.

«В жару сметанный вариант выигрывает у классического. Он нежнее, быстрее готовится и не требует ни духовки, ни варки сгущёнки», рассказала корреспондент Город Киров Ангелина Сергеева.

Ингредиенты для торта без выпечки

Для одного торта понадобится:

песочное печенье — 500 г;

густая сметана 20–25% — 400 г;

сахар — 150–200 г;

сливочное масло — 100 г;

грецкие орехи — 100–150 г;

тёртый шоколад или какао — по желанию.

Сметана должна быть густой, иначе крем получится жидким и быстро размочит печенье. Слишком кислую сметану лучше не брать: вкус десерта станет резким.

Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника. Оно должно стать мягким, но не растопленным.

Как подготовить печенье и орехи

Печенье наломайте руками на крупную крошку. Не стоит измельчать его в пыль: в «Муравейнике» важна разная текстура, чтобы часть кусочков осталась плотнее.

Орехи порубите ножом. Можно слегка подсушить их на сухой сковороде — так аромат станет ярче, а хруст заметнее.

Если хотите более шоколадный вкус, добавьте к печенью 1–2 столовые ложки какао или немного тёртого тёмного шоколада.

Как приготовить сметанный крем

В миске соедините густую сметану, сахар и мягкое сливочное масло. Взбейте миксером или хорошо перемешайте венчиком до однородности.

Сахар можно добавлять постепенно. Если печенье очень сладкое, достаточно 150 г. Если хочется более десертный вкус — берите 200 г.

Крем должен получиться гладким, не слишком жидким и без крупинок масла. Если масса расслоилась, дайте ей постоять несколько минут при комнатной температуре и снова перемешайте.

Как собрать «Муравейник»

В большую миску высыпьте печенье и орехи. Добавьте сметанный крем и перемешайте несколькими уверенными движениями.

Не нужно долго мять массу ложкой. Чем дольше вы перемешиваете, тем быстрее печенье начинает размокать.

Выложите смесь горкой на блюдо, слегка придавая форму муравейника. Сверху посыпьте орехами, какао или тёртым шоколадом.

Уберите торт в холодильник на 2 часа. За это время крем схватится, печенье слегка пропитается, но не превратится в кашу.

Главный лайфхак: как сохранить хруст

Чтобы печенье не размокло полностью, используйте густую сметану и не перемешивайте массу слишком долго. Соедините печенье с кремом быстро — и сразу выкладывайте на блюдо.

Лучшее время для подачи — через 2–3 часа после сборки. Если оставить торт на ночь, он станет мягче и плотнее. Это тоже вкусно, но хруст почти исчезнет.

Для контраста можно оставить немного сухой крошки и орехов, а затем посыпать ими торт прямо перед подачей.

Варианты вкуса

Для шоколадной версии добавьте в крем какао или используйте шоколадное печенье. Такой вариант особенно нравится детям.

Для более свежего вкуса можно вмешать немного лимонной цедры. Она хорошо сочетается со сметаной и убирает лишнюю сладость.

Для праздничной подачи подойдут тёртый шоколад, дроблёный фундук, миндальные лепестки или тонкая струйка растопленного шоколада сверху.

Как хранить торт

«Муравейник» без выпечки хранится в холодильнике 1–2 дня. Держать его лучше под крышкой или пищевой плёнкой, чтобы он не впитал посторонние запахи.

Если готовите десерт к гостям, лучше собрать его в день подачи. Так текстура будет самой удачной: внутри нежно, а отдельные кусочки печенья ещё слегка хрустят.

На дачу такой торт удобно везти уже в контейнере. Но в жару его нужно держать в сумке-холодильнике, потому что крем на сметане не любит долгого стояния на столе.

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