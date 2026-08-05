Apple, по данным Bloomberg, может анонсировать новые iPhone 8 или 9 сентября

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Apple может провести презентацию новых iPhone 8 или 9 сентября. Мероприятие не состоится 7 сентября, так как в США в этот день отмечают День труда.

Перед анонсом компания провела лотерею среди работников розничных магазинов: победители получат возможность посетить Apple Event и обслуживать гостей. По информации собеседников агентства, на презентации представят три устройства — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной смартфон Apple.

Базовая модель iPhone 18 ожидается в первой половине 2027 года, точную дату организаторы пока не назвали. Информацию распространил портал «Ридус» со ссылкой на Bloomberg. Годом ранее Apple анонсировала линейку iPhone 17 9 сентября.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов отметил, что из-за дела ФАС против Apple работа устройств этой компании в России не изменится.