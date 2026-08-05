Новости Татарстана

На электронную Доску почета Татарстана попали сотрудники 4,8 тыс. предприятий

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане заработала электронная Доска почет...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане запустили электронную Доску почета — на нее попали сразу 15 тысяч работников из 4,8 тысячи предприятий. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте.

Зачем это нужно? Организаторы хотят отмечать профессиональные заслуги жителей республики и поддерживать их желание расти. По их задумке, Доска почета покажет, как много делают специалисты из разных сфер, и повысит уважение к рабочим профессиям.

Кандидатов выдвигали трудовые коллективы вместе с исполкомами. Требования простые: стаж от трех лет, отсутствие дисциплинарных взысканий и высокие результаты.

Больше всего участников в образовании, здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве, культуре, спорте и транспорте. Среди предприятий — «КАМАЗ», «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», Казанский вертолетный завод и другие.

Список будут обновлять раз в год. Если человека уже отметили, повторно его смогут выдвинуть только через пять лет — чтобы успели заметить и других.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Гид по Казани

день назад

Успеть этим летом: идеи, места и события для яркого сезона

запах сырости в стиральной машине

Не у нас

день назад

Туристы ищут способы уехать с Куршской косы из-за дефицита автобусов

Гид по Казани

2 дня назад

Когда готовить не хочется: лучшие доставки еды

вальс обучение для начинающих в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Клавиатура MacBook Pro провалилась в корпус из-за жары

Технологии

день назад

Магнитная буря завершилась, готовится солнечное затмение 12 августа

Технологии

день назад

Huawei, Honor, Vivo, OPPO и Xiaomi получат квадратные селфи-камеры в 2027 году

Технологии

21 час назад

Huawei Mate 90 Pro Max по слухам получит 200-Мп камеру и Kirin 9050 Pro

Технологии

день назад

Qwen3.8-Max от Alibaba стала доступна всем, веса откроют на следующей неделе
Экономика
29 минут назад

ЦБ зафиксировал снижение доли вкладов в сбережениях россиян

Банк России зафиксировал снижение доли банковск...

Технологии

11 минут назад

OnePlus завершает продажи в США: остались только наушники

Гид по Казани

22 часа назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

Технологии

47 минут назад

Google начнет замену Google Assistant на Gemini с 4 сентября 2026

Технологии

час назад

Apple, по данным Bloomberg, может анонсировать новые iPhone 8 или 9 сентября
В Казани обновляют Ленинский сад: что изменится...
Новости Казани
2 часа назад

В Казани обновляют Ленинский сад: что изменится у памятника Бутлерову

Технологии

2 часа назад

«Кордиант» начал печатать прототипы шин на 3D-принтере

Технологии

2 часа назад

Утечка показала дизайн и характеристики Google Pixel 11 Pro

Технологии

4 часа назад

Windows 11 с 8 ГБ RAM: журналист PCMag советует не покупать такие ПК
«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории ус...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой