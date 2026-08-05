На электронную Доску почета Татарстана попали сотрудники 4,8 тыс. предприятий

В Татарстане запустили электронную Доску почета — на нее попали сразу 15 тысяч работников из 4,8 тысячи предприятий. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте.

Зачем это нужно? Организаторы хотят отмечать профессиональные заслуги жителей республики и поддерживать их желание расти. По их задумке, Доска почета покажет, как много делают специалисты из разных сфер, и повысит уважение к рабочим профессиям.

Кандидатов выдвигали трудовые коллективы вместе с исполкомами. Требования простые: стаж от трех лет, отсутствие дисциплинарных взысканий и высокие результаты.

Больше всего участников в образовании, здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве, культуре, спорте и транспорте. Среди предприятий — «КАМАЗ», «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», Казанский вертолетный завод и другие.

Список будут обновлять раз в год. Если человека уже отметили, повторно его смогут выдвинуть только через пять лет — чтобы успели заметить и других.