Сетки от картофеля и лука: как сделать мочалку для посуды за 30 секунд

Август — время больших закупок: картошка, лук, чеснок, морковь, свекла часто приезжают домой в пластиковых сетках. Обычно такая упаковка сразу летит в мусор, хотя на кухне ей можно найти неожиданно полезное применение.

Сетка от овощей легко превращается в жесткую мочалку для посуды. Она помогает отмывать пригоревший жир, налет на кастрюлях, следы на сковородах и при этом быстро сохнет, не впитывает запахи так сильно, как поролоновая губка, и ничего не стоит.

Почему сетка от овощей подходит для мытья посуды

Пластиковая или капроновая сетка достаточно жесткая, чтобы снимать засохшие остатки еды, но при этом гибкая. Ее удобно скомкать в шарик, промыть, намылить и использовать как обычную кухонную мочалку.

Такой способ особенно выручает, когда губка внезапно развалилась, а посуды много. Сетка не впитывает воду как поролон, поэтому быстрее сохнет и меньше пахнет.

«Губка развалилась, а посуды была гора. Взяла сетку от картошки, свернула в комок и отмыла сковороду с пригоревшим жиром за минуту», — рассказала корреспондент «Город Киров» Ангелина Сергеева.

Идея хорошо вписывается в принцип повторного использования: вещь уже выполнила свою основную задачу, но может еще послужить дома.

Как сделать мочалку из сетки за 30 секунд

Сначала сетку нужно освободить от овощей, вытряхнуть землю и мусор. Затем обязательно удалить металлические скобы, пластиковые ярлыки, бирки и острые края.

После этого сетку промывают с мылом или средством для посуды. Если она была сильно загрязнена землей, ее лучше дополнительно обдать кипятком и хорошо просушить.

Дальше все просто: сухую или слегка влажную сетку скомкайте в плотный шарик. Если сетка большая, разрежьте ее на несколько частей.

Для более плотной мочалки можно сложить 3–4 сетки вместе и зафиксировать их резинкой. Получится жесткий шарик, который удобно держать в руке.

«Главное — не оставлять металлические зажимы. Именно они могут поцарапать поверхность, а не сама мягкая пластиковая сетка», — пояснила эксперт по домашнему уходу Марина Елисеева.

Что можно мыть такой сеткой

Овощная сетка хорошо справляется с жиром на сковородах, налетом на противнях, следами от каши в кастрюлях, засохшим тестом на мисках и загрязнениями на раковине.

Ее можно использовать для эмалированной посуды, стальных кастрюль, стеклянных форм, плиточных поверхностей и кухонной мойки.

С антипригарной посудой нужно быть осторожнее. На некоторых покрытиях сетка действительно работает мягко, но разные сковороды отличаются качеством защитного слоя. Лучше сначала протестировать на маленьком незаметном участке.

Не стоит сильно давить на поверхность. Если загрязнение не отходит, лучше замочить посуду в теплой воде с моющим средством на 10–15 минут, а затем пройтись сеткой.

Почему сетка может быть удобнее обычной губки

Поролоновая губка быстро впитывает жир, запахи и остатки пищи. Если ее редко менять и плохо просушивать, она становится неприятной уже через несколько дней.

Сетка устроена иначе. В ней нет плотной пористой основы, поэтому она легче промывается и быстрее высыхает. После мытья ее достаточно сполоснуть, стряхнуть воду и повесить на крючок или положить так, чтобы был доступ воздуха.

Рекомендации по бытовой гигиене и безопасному обращению с кухонными принадлежностями регулярно публикует Роспотребнадзор. Главный принцип простой: все, что контактирует с посудой, должно хорошо промываться, быстро сохнуть и вовремя заменяться.

Еще один плюс — экономия. Вместо покупки жестких скребков можно использовать то, что уже оказалось дома после закупки овощей.

Как сделать сетку более удобной

Если сетка слишком мягкая, сложите ее в несколько слоев. Чем плотнее шарик, тем лучше он снимает загрязнения.

Если сетка слишком большая, нарежьте ее на куски размером с ладонь. Маленькая мочалка удобнее для чашек, тарелок и крышек, крупная — для противней и кастрюль.

Можно сделать две разные мочалки: одну для посуды, вторую для раковины, плиты или дачных ведер. Смешивать их не стоит.

Для гаража, дачи и хозяйственных работ такие сетки тоже полезны. Ими можно оттирать садовые инструменты, пластиковые ящики, ведра и обувные подошвы.

Как ухаживать за самодельной мочалкой

После каждого использования сетку нужно промыть горячей водой с моющим средством. Внутри не должны оставаться кусочки еды.

Затем ее нужно хорошо стряхнуть и высушить. Лучше не оставлять сетку лежать мокрой в раковине: влага и остатки пищи быстро дают неприятный запах.

Периодически мочалку можно обдавать кипятком. Но если сетка деформировалась, порвалась, стала липкой или начала пахнуть, ее лучше сразу выбросить и сделать новую.

Преимущество в том, что запас обычно появляется сам: после картофеля, лука, чеснока, мандаринов или лимонов.

Что еще можно сделать из овощных сеток

Сетки подходят не только для посуды. В них удобно хранить мелкие предметы: ключи, переходники, зарядки, детские игрушки, прищепки или садовые бирки. Через ячейки сразу видно, что лежит внутри.

На даче сетку можно использовать для хранения луковиц цветов. Некоторые садоводы кладут луковицы в сетчатые мешочки, чтобы их было легче найти при выкопке.

Еще один домашний вариант — мешочек для обмылков. Мелкие кусочки мыла кладут внутрь, завязывают сетку и используют до конца: она хорошо пенится и не дает остаткам распадаться в мыльнице.

Небольшой кусок сетки можно положить на дно цветочного горшка поверх дренажных отверстий. Он поможет удерживать керамзит и землю, но не должен мешать выходу воды.

Какие сетки лучше не использовать

Не берите сетки с резким химическим запахом. Если после мытья запах не исчез, такой материал лучше выбросить.

Не используйте сетки с жесткими острыми краями, металлическими элементами и крупными грубыми узлами для деликатной посуды.

Сетки из-под грязного картофеля нужно особенно тщательно промывать. Земля и песок могут стать абразивом и поцарапать поверхность.

Не стоит применять сетку для тефлоновых и керамических покрытий без теста. Даже если материал кажется мягким, при сильном нажиме он может оставить микроследы.

Как быстро понять, что сетка годится для кухни

Обещанный тест занимает несколько секунд. Сожмите чистую сухую сетку в ладони и проведите ею по внутренней стороне запястья без нажима.

Если она колется, цепляется или ощущается слишком жесткой, оставьте ее для раковины, ведер или дачи. Если сетка упругая, мягко шуршит и не царапает кожу, ее можно попробовать для посуды.

После этого обязательно протестируйте ее на незаметном участке сковороды или кастрюли. Так вы поймете, подходит ли она именно для вашего покрытия.

Почему этот лайфхак стоит сохранить

Сетки от картофеля, лука и чеснока — простая замена жестким кухонным скребкам. Они ничего не стоят, быстро превращаются в мочалку, хорошо пенятся, отмывают жир и легко сохнут.

Главное — удалить зажимы и ярлыки, промыть сетку, сложить ее в плотный шарик и не использовать на деликатных покрытиях без проверки.

Такой трюк особенно полезен в сезон заготовок, когда овощные сетки появляются дома одна за другой. Вместо мусорного пакета они могут отправиться на кухню, в гараж или на дачу — и еще несколько раз принести пользу.

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