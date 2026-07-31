Как почистить кондиционер дома от запаха сырости: безопасный способ без лишних трат

Летом кондиционер работает почти каждый день, и однажды вместо прохлады из него может пойти запах сырости. Чаще всего причина не в поломке, а в пыли, влаге и грязи, которые скапливаются на фильтрах, внутри корпуса и в дренажной системе.

Базовую чистку внутреннего блока действительно можно сделать самостоятельно: снять и промыть фильтры, протереть корпус, аккуратно очистить жалюзи и проверить дренаж. Но важно не лить воду на электронику, не использовать агрессивную химию и не пытаться обслуживать наружный блок на фасаде без подготовки.

Почему кондиционер начинает пахнуть сыростью

Кондиционер не только охлаждает воздух, но и прогоняет через себя пыль, влагу и частицы с улицы. Внутри образуется конденсат, а на фильтрах постепенно накапливается грязь.

Если фильтры забиты, поток воздуха становится слабее. Влага уходит хуже, а внутри может появиться неприятный запах. Иногда источник проблемы — слизь и загрязнение в дренажной трубке, через которую должен уходить конденсат.

«В большинстве бытовых случаев запах начинается с грязных фильтров и плохого отвода конденсата. Поэтому регулярная простая чистка часто решает проблему без серьёзного ремонта», рассказал мастер по обслуживанию климатической техники Сергей Лапин.

Что можно чистить самостоятельно

Дома без специальных навыков можно безопасно сделать только базовое обслуживание внутреннего блока.

Самостоятельно можно:

снять и промыть сетчатые фильтры;

протереть корпус и жалюзи;

аккуратно убрать пыль с доступных поверхностей;

проверить, нет ли явного засора дренажной трубки;

включить режим вентиляции для просушки.

Нельзя разбирать блок глубоко, заливать водой внутренности, снимать плату управления, чистить наружный блок на высоте и использовать сильные кислоты или хлорку.

Если кондиционер течёт по стене, сильно гудит, выбивает автомат, плохо охлаждает даже после чистки или внутри видна плесень, лучше вызвать специалиста.

Что понадобится для простой чистки

Для базовой чистки подготовьте:

тёплую воду;

хозяйственное мыло или немного средства для посуды;

мягкую тряпку;

зубную щётку или мягкую кисть;

пульверизатор с чистой водой;

сухое полотенце;

пылесос с мягкой насадкой;

перчатки.

Для дезинфекции лучше использовать не случайные домашние смеси, а средство, которое подходит для климатической техники. Если берёте аптечный хлоргексидин 0,05%, используйте его точечно и аккуратно, не распыляйте в большом количестве и не вдыхайте аэрозоль.

Хлоргексидин применяют как антисептик, но это не универсальное средство для глубокой обработки кондиционера. При сильном запахе плесени лучше выбирать специализированный очиститель или сервисную чистку.

Почему мыльный раствор безопаснее уксуса и хлорки

Мыльный раствор хорошо смывает пыль, жирный налёт и бытовую грязь с фильтров и пластика. Он не даёт резкой реакции, не портит большинство поверхностей и легко смывается водой.

Уксус и лимонную кислоту лучше не использовать для внутреннего блока. Они могут повлиять на пластик, резиновые элементы и металлические детали, особенно если раствор попадёт не туда.

Хлорку использовать нельзя. Она даёт резкий запах, может повредить материалы и опасна при неправильном применении. Кроме того, хлорсодержащие средства нельзя смешивать с другими чистящими составами.

«Для домашней профилактики достаточно мыльной воды и аккуратности. Агрессивная химия чаще создаёт новые проблемы, чем решает старые», отметил Сергей Лапин.

Пошаговая инструкция: как почистить кондиционер

Сначала полностью обесточьте кондиционер. Не просто выключите пультом, а отключите питание, если есть доступ к автомату или вилке.

Откройте переднюю крышку внутреннего блока. Аккуратно достаньте сетчатые фильтры. Обычно они легко вынимаются вверх или на себя, но лучше заранее посмотреть инструкцию к конкретной модели.

Замочите фильтры в тёплой мыльной воде на 5–10 минут. Затем промойте их мягкой щёткой, смойте чистой водой и оставьте сушиться в тени при комнатной температуре.

Пока фильтры сохнут, протрите корпус и жалюзи влажной мыльной тряпкой. Затем пройдитесь чистой влажной салфеткой, чтобы убрать остатки мыла.

Доступные рёбра теплообменника можно очень осторожно очистить мягкой кистью или пылесосом на слабой тяге. Не давите: тонкие пластины легко погнуть.

После полного высыхания фильтров установите их обратно. Включите кондиционер в режим вентиляции на 10–15 минут, чтобы просушить внутренний блок.

Как правильно сушить фильтры

Фильтры нельзя ставить мокрыми. Влага внутри блока быстро вернёт запах и может ухудшить работу техники.

Не сушите фильтры на батарее, феном или под прямым палящим солнцем. Пластик может деформироваться, и деталь потом плохо встанет на место.

Лучше положить фильтры на сухое полотенце в тени и дождаться полного высыхания. Обычно это занимает не меньше 2 часов, иногда дольше.

Если сетка порвалась, фильтр деформировался или крошится, его нужно заменить. Стоимость зависит от модели, но часто это дешевле, чем ремонт после неправильной эксплуатации.

Как проверить дренаж

Дренаж отвечает за вывод конденсата. Если он забит, кондиционер может пахнуть сыростью, булькать или начать капать в комнату.

Осмотрите место выхода дренажной трубки. Если доступ безопасный и трубка находится внутри помещения или на балконе, можно аккуратно проверить, не забита ли она грязью.

Не используйте проволоку, жёсткие предметы и сильный напор воды. Так можно повредить трубку или загнать грязь глубже.

Если дренаж легко снимается по инструкции, его можно промыть тёплой водой с небольшим количеством мыла и хорошо просушить. Если вы не уверены в конструкции, лучше не разбирать систему самостоятельно.

При постоянной течи, сильном запахе или засоре внутри трассы нужен мастер.

Можно ли распылять хлоргексидин в кондиционер

Хлоргексидин иногда используют для лёгкой обработки доступных пластиковых поверхностей и фильтров. Но распылять много жидкости внутрь работающего кондиционера не стоит: аэрозоль может попасть в дыхательные пути, а лишняя влага — на детали.

Если решили использовать хлоргексидин 0,05%, работайте в перчатках, откройте окно и наносите средство минимально, точечно, на очищенные и доступные поверхности. После обработки дайте деталям высохнуть.

Для полноценной антибактериальной обработки лучше купить средство, предназначенное именно для кондиционеров, и строго следовать инструкции производителя.

Если запах плесени возвращается через несколько дней, домашняя обработка не решила проблему. Значит, загрязнение глубже — на крыльчатке, теплообменнике или в дренажной системе.

Чего нельзя делать при чистке кондиционера

Не лейте воду внутрь блока под напором. Внутри есть электроника и чувствительные элементы.

Не используйте хлорку, уксус, лимонную кислоту и агрессивные растворители.

Не включайте кондиционер с мокрыми фильтрами.

Не чистите наружный блок, если он расположен на фасаде или требует работы на высоте.

Не гните рёбра теплообменника жёсткой щёткой.

Не разбирайте внутренний блок глубже, чем предусмотрено пользовательской инструкцией.

Не игнорируйте течь воды. Если конденсат идёт по стене, это уже не просто грязный фильтр.

Как понять, что кондиционер пора чистить

Ждать сильного запаха не стоит. Есть ранние признаки, по которым понятно, что кондиционеру нужна профилактика.

Поток воздуха стал слабее. Комната охлаждается дольше. Появился лёгкий запах сырости при включении. На жалюзи заметна пыль. Кондиционер начал шуметь иначе. На стене или под блоком появилась влага.

Если совпал хотя бы один пункт, начните с фильтров. Их чистка занимает немного времени, но заметно влияет на поток воздуха и запах.

В жаркий сезон при активном использовании фильтры стоит проверять примерно раз в месяц. В пыльной квартире, рядом с дорогой или при наличии животных — чаще.

Когда без мастера не обойтись

Самостоятельная чистка помогает только при лёгком загрязнении. Мастер нужен, если запах сильный и стойкий, кондиционер течёт, плохо охлаждает, внутри видны тёмные пятна, слышен скрежет или вибрация.

Профессиональная чистка включает разборку, промывку теплообменника, крыльчатки, дренажа и обработку специальными средствами. Иногда используют парогенератор, моечный чехол и оборудование, которое дома заменить сложно.

Также специалист должен обслуживать наружный блок. Работать на фасаде без страховки опасно, а неправильная чистка может повредить вентилятор, радиатор или электрические соединения.

Как продлить свежесть после чистки

После охлаждения полезно иногда включать режим вентиляции на 10–15 минут. Это помогает просушить внутренний блок и уменьшить влажность внутри.

Не ставьте слишком низкую температуру без необходимости. Большая разница между комнатой и улицей усиливает образование конденсата.

Регулярно мойте фильтры и следите за дренажем. Не закрывайте внутренний блок шторами и мебелью: воздух должен свободно проходить.

Если кондиционер давно не обслуживали, начните с профессиональной чистки, а потом поддерживайте результат самостоятельно.

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