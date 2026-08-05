Доля рыночной ипотеки в Татарстане достигла 45,1% в июле

В июле доля рыночной ипотеки в Татарстане достигла 45,1% от всех выданных жилищных кредитов. Республика вошла в число регионов-лидеров по спросу на займы без господдержки, подсчитали аналитики «Домклик». Льготные программы по-прежнему занимают большую часть рынка — 54,9%. Правда, за месяц их доля сократилась на 18,6 процентного пункта. Основной драйвер — «Семейная ипотека»: на нее приходится 52% всего ипотечного кредитования в Татарстане. Еще 2,4% — ИТ-ипотека, остальные льготные программы почти незаметны. В целом по России объем выдачи льготной ипотеки в июле составил 144,9 млрд рублей — на 42,3% меньше, чем в июне. Аналитики связывают это с ажиотажным спросом месяцем ранее, когда обсуждались изменения условий «Семейной ипотеки». Как только решение об ужесточении отложили, спрос вернулся в норму. Тем временем рыночные кредиты набирают обороты. Их доля по стране достигла 43%, а объем выдач — 109,2 млрд рублей, максимальный показатель за два года. Татарстан по доле «Семейной ипотеки» занял шестое место среди крупнейших региональных рынков. Впереди — Ростовская область (69,8%), Краснодарский край (63,4%), Тюменская область (58,5%), Башкортостан (54,7%) и Московская область (49,8%).