Технологии

OnePlus завершает продажи в США: остались только наушники

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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OnePlus практически полностью распродала оставшиеся запасы техники в США. Ранее компания объявила о прекращении продаж новых устройств в Северной Америке. На официальном сайте OnePlus.com в США закончились смартфоны OnePlus 15 и OnePlus 15R, планшет Pad Go 2, часы Watch 4 и большинство других продуктов.

Из всей техники напрямую от OnePlus сейчас доступны только беспроводные наушники Buds Pro 3 и Nord Buds 3 Pro в отдельных цветах. На Amazon в наличии остался лишь чёрный OnePlus 15 с 512 ГБ памяти.

Об этом сообщает Ferra. Грядущий OnePlus 16 официально в Америке продаваться не будет.

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