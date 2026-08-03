Клавиатура MacBook Pro провалилась в корпус из-за жары

Пользователь Reddit под ником rinsewin рассказал о необычной поломке MacBook Pro на процессоре M5 Max: кнопка Delete провалилась внутрь корпуса. Как выяснилось, причина — сильный нагрев устройства в жаркую погоду. Apple отказалась признать случай гарантийным и оценила ремонт почти в 900 долларов (72 тысячи рублей). Впрочем, у владельца была гарантия на девайс, поэтому ремонт выполнили бесплатно.

Редакция Wccftech, обратившая внимание на эту историю, отмечает, что подобные повреждения случаются редко, но исключать их нельзя. Мощные ноутбуки даже с эффективным охлаждением в моменте могут нагреваться до 100 градусов и выше, а вместе с летней жарой это создает риск поломки.

Специалисты советуют следить за температурой компьютера и прекращать работу, если он сильно нагрелся. Также рекомендуется регулярно чистить клавиатуру: скопившаяся под клавишами пыль ухудшает циркуляцию воздуха и охлаждение.

Ранее издание BGR опубликовало советы по охлаждению смартфонов в жару — например, перенести устройство в прохладное место, поставить перед вентилятором и закрыть тяжелые приложения.