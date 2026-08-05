Технологии

«ГИС Союз»: Россия и Беларусь объединили метеомониторинг

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Россия и Беларусь создали «ГИС Союз» для совмес...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Россия и Беларусь разработали совместную геоинформационную систему «ГИС Союз» для мониторинга окружающей среды. Она объединяет российский и белорусский сегменты с унифицированными технологиями и в реальном времени обрабатывает космические снимки, метеоданные и наземные измерения.

Система позволяет отслеживать состояние рек, озер, морей, пожарную обстановку и атмосферу. Как рассказали эксперты Росгидрометслужбы изданию «СОЮЗ», наблюдения ведутся с помощью 22 спутников, включая аппараты «Арктика-М» и «Электро-Л», а для интерпретации данных применяется искусственный интеллект.

В Росгидромете также разработали математическую модель ПЛАВ для среднесрочных и субсезонных прогнозов. Для сверхкраткосрочных прогнозов используется наукастинг по данным метеорадиолокаторов, который позволяет предупреждать опасные явления за 12 часов.

Сотрудничество с Белгидрометом включает обмен данными, совместные коллегии и обучение. В мае 2026 года в Мурманске прошло 81-е заседание совместной коллегии, а в 2025 году 80 белорусских специалистов прошли курсы повышения квалификации. При этом ведомство сталкивается с нехваткой кадров среднего звена — потребность закрыта лишь на 19%.

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