Технологии

Утечка показала дизайн и характеристики Google Pixel 11 Pro

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Инсайдер Evan Blass опубликовал маркетинговые изображения Google Pixel 11 Pro. На них видно оформление корпуса и часть характеристик устройства; официальный показ ожидается 12 августа.

Судя по утечке, смартфон будет напоминать обычный Pixel 11, но на задней панели появится круглая светодиодная подсветка Pixel Glow, которая будет загораться, например, при уведомлениях. Камерный блок теперь целиком стеклянный, без металлической вставки справа, а сам выступ кажется чуть более заметным.

На рекламных материалах также видно, что телефотокамера получит цифровой зум до 120x, а внутри будет установлен фирменный процессор Tensor G6. В изображениях делается акцент на возможностях искусственного интеллекта. До официального анонса осталось чуть больше недели.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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