31 июля в мировом прокате выходит новый фильм «Человек-паук: Совершенно новый день». Питер Паркер снова будет цепляться паутиной за небоскребы, пролетать над улицами и делать в воздухе вещи, на которые обычному человеку остается смотреть из мягкого кресла с попкорном.

Впрочем, интерес к супергероям держится не только на зрелищных драках и костюмах. Гораздо сильнее цепляет мысль, что однажды и ты можешь оказаться смелее, ловчее и выносливее, чем привык о себе думать. Особенно когда под ногами заканчивается твердая земля, впереди раскачиваются бревна, а до ближайшей площадки нужно еще как-то добраться.

Редакция ProKazan решила проверить, где в Казани этим летом можно хотя бы ненадолго почувствовать себя героем фильма. За ответом мы отправились в веревочный парк «Паутина», где маршруты проходят среди деревьев, а гости сами решают, насколько высоко готовы забраться.

Сначала все выглядело дружелюбно. Вокруг свежий воздух, зелень, дети уверенно перемещаются по канатам, а инструкторы спокойно наблюдают за происходящим. Уже через несколько минут я стояла на высоте, вцепившись в страховку и пытаясь понять, почему подвесное препятствие качается гораздо сильнее, чем казалось с земли.

Самые сложные маршруты я оставила более отважным гостям, но средний уровень все же прошла. В какой-то момент появилось ощущение, будто я Женщина-кошка, которая ловко перемещается над землей и ничего не боится. Правда, эта уверенность исчезала, когда нужно было поставить ногу на очередное шаткое бревно.

На этом супергеройская программа не закончилась. Я прокатилась на велосипеде по натянутому над землей канату, а затем села на метлу и на несколько секунд превратилась в ведьму из вселенной Гарри Поттера. Страшно было ровно до того момента, пока страх не сменился азартом и желанием попробовать еще раз.

Редакция ProKazan поговорила с сооснователем парка Артуром Сираевым и узнала, почему высотные испытания увлекают детей и взрослых, как гости сами собирают маршрут и что помогает чувствовать себя уверенно даже тем, кто впервые оказывается над землей.

Маршрут, который каждый собирает сам

Веревочный парк «Паутина» открылся в Казани летом 2018 года. К тому моменту подобные площадки в городе уже были, поэтому создателям хотелось придумать формат, который не повторял бы знакомую схему с одним маршрутом от старта до финиша. Решение нашли в самой конструкции парка.

Здесь каждая площадка на дереве работает как перекресток. От нее в разные стороны расходятся новые испытания, а гость сам решает, куда двигаться дальше. Можно выбрать более спокойный путь, подняться выше или свернуть туда, где препятствия требуют больше ловкости и смелости. Именно поэтому парк и получил название «Паутина»: маршруты расходятся от центра множеством нитей и снова пересекаются между собой.

Такой принцип особенно хорошо работает, когда в парк приходят вдвоем или всей семьей. Один человек может выбрать сложный участок, другой пройти рядом по более комфортной трассе. При этом они продолжают видеть друг-друга, поддерживать и вместе двигаться вперед. Никому не приходится подстраиваться под чужой страх или, наоборот, скучать на слишком легком маршруте.

Полная свобода выбора доступна взрослым и детям постарше. Для малышей предусмотрены отдельные цикличные трассы и две высоты, потому что самостоятельная работа с такой системой страховки для них пока слишком сложна. Самые серьезные испытания тоже открываются не сразу: прежде чем подняться на верхний уровень, гостю нужно пройти тестовый участок и показать, что он готов к такой нагрузке.

Где заканчивается игра и начинается настоящее испытание

С земли многие препятствия выглядят почти безобидно. Кажется, что нужно просто переступить с одной платформы на другую, пройти по бревнам или удержать равновесие на канате. Но на высоте все меняется. Конструкция начинает раскачиваться, расстояние между элементами кажется больше, а уверенность куда-то пропадает ровно в тот момент, когда нужно сделать следующий шаг.

Сначала я двигалась осторожно, проверяя каждую опору, но постепенно страх отступил, а на его место пришел азарт. Уже хотелось поскорее узнать, какое испытание ждет дальше. Правда, этот образ быстро рассыпался, когда под ногами снова закачалось очередное бревно.

— Одно из самых сильных испытаний находится выше. Физически оно не самое тяжелое, но морально пройти его сложно. В какой-то момент перестаешь чувствовать, что страховка тебя держит, а вся конструкция продолжает шататься. Еще я очень люблю испытание с подвесными бревнами. Нужно встать на длинное бревно, взяться руками за короткое и в движении попасть на следующее. Сколько раз его проходил, столько раз было страшно, но оно действительно крутое, — рассказал Артур Сираев.

После трассы стало заметно легче, но приключение на этом не закончилось. Сначала я проехала на велосипеде по канату, натянутому над землей, затем полетела на метле с высоты около 20 метров. Так за один день Женщина-кошка неожиданно превратилась в ведьму из «Гарри Поттера».

Где-то рядом дети кричали на зиплайнах, взрослые смеялись уже после приземления. Именно в этот момент становится понятно, почему люди идут дальше даже после первого испуга. На высоте очень быстро хочется проверить, на что ты способен еще.

Страшно может быть, опасно быть не должно

После нескольких минут на высоте начинаешь внимательнее смотреть на страховку. Особенно когда под ногами качается бревно, а до следующей площадки нужно еще добраться. В этот момент даже самый спокойный человек хочет точно знать, что произойдет, если нога соскользнет.

В «Паутине» используют непрерывную систему страховки. Она устроена так, чтобы гость не мог случайно отстегнуться во время прохождения маршрута. Основной механизм дополнительно дублируется вторым. Перед подъемом каждому объясняют, как пользоваться снаряжением, куда можно идти и что делать, если на высоте стало страшно.

За происходящим постоянно следят инструкторы. Они находятся рядом с маршрутами, подсказывают гостям и сопровождают их на дополнительных активностях. В парке работает большое количество инструкторов, и даже в дни со средней загрузкой команда не стремится их сокращать.

— Мы можем поставить меньше инструкторов, но тогда будет тяжело и нам, и гостям. Сильнее всех за безопасность переживаем именно мы. Нам важно, чтобы каждый гость чувствовал себя уверенно и спокойно на протяжении всего маршрута, — рассказал Артур Сираев.

Сами трассы и снаряжение регулярно проверяют. Артур называет парк «живым»: где-то конструкцию нужно подтянуть, где-то обновить или отремонтировать. Зимой веревочные маршруты продолжают работать, но часть дополнительных активностей временно закрывают из-за погодных условий. Гостей в холодное время меньше, поэтому инструкторы могут уделить каждой компании больше внимания.

Наверное, именно такой контроль и позволяет человеку сосредоточиться на самом испытании. Сердце может стучать быстрее, руки могут сильнее сжимать канат, но страх здесь остается частью впечатления, а не сигналом реальной опасности.

От двух до семидесяти восьми: кто приходит проверять себя на высоте

Когда веревочный парк только открылся, его чаще воспринимали как развлечение для детей. За несколько лет этот образ заметно изменился. Сейчас в «Паутину» приходят семьями, парами, компаниями и даже отмечают здесь дни рождения.

Самым маленьким гостям может быть два года. Для них предусмотрены отдельные маршруты, пока взрослые и дети постарше выбирают трассы сложнее. Благодаря устройству парка семья может разойтись по разным испытаниям, но оставаться рядом, видеть и поддерживать друг друга.

Возраст тоже редко становится препятствием. Самому взрослому участнику было 78 лет. Однажды сюда пришла компания женщин отмечать день рождения. Имениннице было 65 лет, а одной из ее подруг 62 года. Инструкторы внимательно наблюдали за ними, но после спуска одна из женщин даже возмутилась такой заботой и напомнила, что еще молода.

Сюда приходят и на свидания. Молодые люди выбирают парк, чтобы провести время вдвоем и увидеть друг-друга в непривычной ситуации. Большие компании могут полностью арендовать территорию для корпоратива.

Есть и постоянные гости, которые приезжают только зимой. В холодное время высота ощущается иначе, теплая одежда добавляет сложности, а посетителей становится меньше. Благодаря этому прохождение получается спокойнее, а инструкторы могут уделить каждой компании больше внимания.

Во время нашего визита свой первый маршрут прошла Софья Дмитриевна, которая приехала в парк вместе с семьей.

— Вообще было не страшно и не высоко. Только педали оказалось сложно крутить. Больше всего мне понравился велосипед, а на трассе самыми сложными были бревна, — поделилась Софья после прохождения.

Артур говорит, что особенно интересно наблюдать за гостями уже после спуска. Один сразу рассказывает, где испугался, другой вспоминает испытание, а третий с гордостью показывает участок, который все-таки смог пройти. Каждый начинает маршрут в одной точке, но возвращается со своей историей.

Если этим летом хочется сменить привычную прогулку на настоящее приключение, в «Паутине» легко найти маршрут по себе. Можно начать с комфортной высоты, проверить ловкость на канатах, а затем решить, готовы ли вы подняться выше. Приезжайте всей семьей, вдвоем или большой компанией и соберите собственную историю на высоте.

Веревочный парк «Паутина» Адрес: Казань, ул. Озеро Лебяжье, 3

Телефон: 8 (843) 240-95-91

Почта: pautinapark@gmail.com Официальный сайт.

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