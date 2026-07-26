Как оформить заброшенную дачу в собственность через суд по приобретательной давности

Заброшенные дачи с покосившимися заборами и заросшими участками есть почти в каждом СНТ. Одни годами пустуют после смерти хозяина, другие фактически используются соседями, но документы на них так и не были оформлены.

Юристы объясняют: в отдельных случаях такой участок действительно можно законно оформить на себя. Но речь не идет о праве просто занять чужую землю. Для признания собственности нужен суд, доказательства и не менее 15 лет открытого, непрерывного и добросовестного владения.

Заброшенная дача: когда ее можно оформить на себя

Механизм называется приобретательная давность. Это способ признания права собственности за человеком, который долго владеет имуществом как своим, хотя формально собственником не является.

В российском законодательстве ключевое правило закреплено в статье 234 Гражданского кодекса РФ. Для недвижимости срок составляет 15 лет.

Юрист адвокатского бюро «Де-юре» Дарья Александрова пояснила РБК Недвижимости, что оформить заброшенный объект можно только при одновременном соблюдении нескольких условий.

«Человек должен владеть участком как своим собственным — открыто, непрерывно и добросовестно в течение установленного законом срока», рассказала юрист Дарья Александрова.

Почему дачи становятся бесхозными

Чаще всего проблема возникает после смерти владельца. Наследникам дается шесть месяцев на принятие наследства. Если родственники не объявились или отказались от имущества, объект может перейти муниципалитету или государству как выморочное имущество.

Но на практике местные власти не всегда быстро получают сведения о такой недвижимости. Участок может годами числиться за умершим владельцем, а фактически им пользуется сосед, родственник, знакомый семьи или человек, который когда-то купил дачу без правильного оформления.

Еще одна распространенная ситуация — старые сделки без регистрации. Например, участок передали по расписке, договору в простой форме или устной договоренности, но право в Росреестре не оформили. Через годы доказать первоначальную сделку становится трудно, и тогда приобретательная давность может стать единственным правовым механизмом.

Четыре условия приобретательной давности

Суд смотрит не на один факт проживания или ухода за землей, а на совокупность обстоятельств. У заявителя должны совпасть четыре условия.

Первое — срок. Для недвижимого имущества нужно владеть объектом не менее 15 лет.

Второе — открытость. Человек не скрывает, что пользуется участком: приезжает на дачу, обрабатывает землю, ремонтирует дом, платит взносы, общается с соседями и правлением СНТ.

Третье — непрерывность. Владение не должно прерываться на годы. Если участок был заброшен, а затем человек снова начал им пользоваться, суд может не засчитать весь период.

Четвертое — добросовестность. Заявитель должен вести себя как фактический хозяин и иметь разумные основания считать свое владение законным.

«Универсального способа просто забрать любой пустующий участок не существует. Суд оценивает, как именно человек получил владение и почему считал его правомерным», отмечают юристы по недвижимости.

Можно ли оформить участок, если известен прежний собственник

Само по себе знание о прежнем владельце не всегда лишает человека шанса на признание права собственности. Важнее, как возникло владение и было ли оно добросовестным.

Например, одна ситуация — человек самовольно занял соседский участок, понимая, что хозяин жив и может вернуться. Другая — он много лет пользовался дачей после фактической передачи, платил взносы, ремонтировал дом, а прежний владелец или его наследники не предъявляли требований.

Именно такие обстоятельства суд рассматривает подробно. Если есть активный собственник, спор, запреты или попытки выселить фактического владельца, признать право по давности будет намного сложнее.

Какие доказательства нужны в суде

Главная ошибка — считать, что достаточно сказать: «Я пользовался дачей 15 лет». Суду нужны документы и подтверждения.

Подойдут квитанции об уплате членских взносов в СНТ, чеки на стройматериалы, договоры на вывоз мусора, подключение электричества, водоснабжения или обслуживание участка. Важны фотографии дома и земли за разные годы, акты правления товарищества, переписка, старые расписки, документы о ремонте.

Сильным доказательством становятся показания соседей и представителей СНТ. Они могут подтвердить, что именно заявитель много лет ухаживал за участком, косил траву, ремонтировал строения, платил за свет и вел себя как собственник.

Чем больше доказательств охватывают весь 15-летний период, тем выше шансы. Если документы есть только за последние два-три года, суд может посчитать владение недостаточно подтвержденным.

Как подать иск о признании права собственности

Заявление подается в суд общей юрисдикции по месту нахождения дачи или участка. В нем нужно указать объект недвижимости, обстоятельства начала владения, срок пользования, доказательства открытости, непрерывности и добросовестности.

Ответчиком или заинтересованным лицом может выступать муниципалитет, прежний собственник, наследники, СНТ или другие лица — состав участников зависит от конкретной ситуации.

Если имущественного спора фактически нет, дело может пройти быстрее. Но при возражениях со стороны администрации, наследников или соседей процесс усложняется и требует более серьезной доказательной базы.

После положительного решения суда право собственности не возникает окончательно само по себе. С решением нужно обратиться в Росреестр и зарегистрировать право в Едином государственном реестре недвижимости.

Когда оформить заброшенную дачу не получится

Приобретательная давность не помогает тем, кто недавно занял пустующий участок и решил «подождать». Не подойдет она и для ситуаций, когда человек скрывал пользование землей, не нес расходы, не ухаживал за объектом или понимал, что действует вопреки воле собственника.

Также нельзя рассчитывать на успех, если участок относится к землям, ограниченным в обороте, имеет особый статус или уже изъят для государственных или муниципальных нужд.

Отдельная сложность — самовольные постройки. Даже если участок удастся оформить, дом или хозяйственные строения могут потребовать отдельной легализации, если они не стоят на кадастровом учете или возведены с нарушениями.

Что проверить перед обращением в суд

Перед подачей иска стоит заказать выписку из ЕГРН, проверить кадастровый номер участка, сведения о собственнике, границы и наличие обременений. Также полезно запросить документы в СНТ: кто платил взносы, за кем числится участок, были ли решения правления.

Если собственник умер, нужно выяснить, открывалось ли наследственное дело и есть ли наследники. Если объект мог перейти муниципалитету, стоит понять, оформляла ли администрация права.

Чем яснее история участка, тем легче выбрать правильную правовую позицию. Иногда путь через приобретательную давность подходит, а иногда безопаснее искать наследников, оформлять сделку или решать вопрос с муниципалитетом.

Почему тема стала резонансной

Дачные участки снова стали ценным активом: земля дорожает, а спрос на загородный отдых остается высоким. Поэтому новости о возможности оформить заброшенную дачу быстро вызывают интерес у садоводов.

Но главное в этой процедуре — не путать законный механизм с самозахватом. Приобретательная давность защищает тех, кто действительно много лет нес бремя содержания имущества и владел им как своим, а не тех, кто решил воспользоваться чужим отсутствием.

Для жителей СНТ это важный сигнал: старые неоформленные участки лучше приводить в юридический порядок заранее. А тем, кто десятилетиями ухаживает за фактически своей дачей без документов, стоит собрать доказательства и проверить, можно ли признать право собственности через суд.

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