В Казани с 27 июля заработают десятки платных парковок

С 27 июля в Казани начнут работать десятки платных парковок. Это очередной этап расширения платной парковочной зоны в городе. Новые точки появятся в разных районах, но точный список пока не опубликован.

Водителям стоит приготовиться к дополнительным расходам. За стоянку на новых местах придется платить с первого дня. Тарифы, скорее всего, будут такими же, как на уже существующих платных парковках — например, в центре города.

Чтобы не попасть на штраф, казанцам советуют следить за новыми знаками и разметкой. Если оставить машину на новой платной парковке без оплаты, можно получить квитанцию на сумму до нескольких тысяч рублей.

Новые платные парковки призваны упорядочить движение и освободить дороги от хаотично припаркованных машин. В мэрии надеются, что это улучшит транспортную ситуацию в городе.