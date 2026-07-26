В Татарстане отметили 100-летний юбилей Гандалифы Каримовой

Жительница Бугульмы Гандалифа Каримова встретила 100-летие. За ее плечами — раскулачивание и ссылка в Красноярский край, а затем переезд в Татарстан накануне войны. Там она окончила бухгалтерские курсы.

После войны вышла замуж за фронтовика Камиля Гаязовича. Вместе воспитали троих сыновей, много лет трудились и растили внуков. В правительстве республики поздравили долгожительницу.