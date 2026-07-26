В СНТ «Весна-2» в Татарстане пенсионер отравился продуктами горения при пожаре
Утром 26 июля в СНТ «Весна-2» Тукаевского района вспыхнул пожар в садовом домике. 73-летний мужчина надышался дымом и оказался в больнице. Огонь повредил обрешётку крыши — площадь горения составила 6 квадратных метров.
Выяснилось, что причиной стало короткое замыкание: старая проводка не выдержала нагрузки. Пенсионера госпитализировали с отравлением продуктами горения.
МЧС Татарстана в очередной раз призывает жителей следить за состоянием электропроводки и не оставлять работающие приборы без присмотра. Перегрузка сети и изношенные провода — частая причина возгораний в частных домах.
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