В СНТ «Весна-2» в Татарстане пенсионер отравился продуктами горения при пожаре

Утром 26 июля в СНТ «Весна-2» Тукаевского района вспыхнул пожар в садовом домике. 73-летний мужчина надышался дымом и оказался в больнице. Огонь повредил обрешётку крыши — площадь горения составила 6 квадратных метров.

Выяснилось, что причиной стало короткое замыкание: старая проводка не выдержала нагрузки. Пенсионера госпитализировали с отравлением продуктами горения.

МЧС Татарстана в очередной раз призывает жителей следить за состоянием электропроводки и не оставлять работающие приборы без присмотра. Перегрузка сети и изношенные провода — частая причина возгораний в частных домах.