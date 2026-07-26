Технологии

Anthropic представила ИИ-модель Claude Opus 5 с рекордами в программировании и старой ценой

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания Anthropic выпустила новую флагманскую модель искусственного интеллекта Claude Opus 5. Она уже доступна на всех платформах Anthropic по цене 5 долларов за миллион входных токенов и 25 долларов за миллион выходных, как и её предшественник. Пользователи могут выбрать ускоренный режим, работающий в 2,5 раза быстрее, но вдвое дороже.

В тесте программной инженерии Frontier-Bench v0.1 Opus 5 превзошла все проверенные модели, показав результат более чем вдвое выше, чем у Opus 4.8, при меньшей стоимости задачи. В CursorBench 3.2 новинка уступила лидеру Claude Fable 5 менее 0,5%, но обошлась в два раза дешевле.

Модель также отличилась в других испытаниях: в тесте на решение незнакомых задач ARC-AGI 3 результат в три раза выше ближайшего конкурента, в Zapier AutomationBench доля успешных бизнес-решений в полтора раза выше при равной цене, а в OSWorld 2.0 для взаимодействия с компьютером Opus 5 обошла Fable 5, выполняя задачу более чем втрое дешевле.

Улучшились и научные способности: во внутреннем тесте по органической химии Opus 5 набрала на 10,2 процентного пункта больше, чем Opus 4.8, а в задачах о влиянии мутаций белков — на 7,7 пункта. Компания отмечает, что модель научилась лучше проверять собственные результаты и повторять попытки при неудачах. Вместе с запуском представлены бета-функции для разработчиков, а сама модель стала стандартной для подписчиков Claude Max и самой мощной для Claude Pro.

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