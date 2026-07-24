Технологии

Власти США заявили о кибератаках иранских хакеров на водные и энергетические системы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Американские власти предупредили о хакерах, связанных с правительством Ирана, которые проникают в системы управления водоснабжением и энергетикой в США. Их цель — нарушение работы оборудования, а не кража данных.

По данным ФБР, Агентства национальной безопасности, Минэнерго и Агентства по кибербезопасности США, злоумышленники атакуют программируемые контроллеры. Они изменяют показатели на экранах операторов или отключают защитные механизмы.

Власти подчеркивают, что уязвимыми могут быть любые промышленные системы, подключенные к интернету. Эти действия объясняются ответом Ирана на текущий конфликт между ним, США и Израилем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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