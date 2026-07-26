Минниханов: культура татар и казахов имеет общие корни

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Петропавловск встретился с акимом Северо-Казахстанской области Гауезом Нурмухамбетовым. Глава республики подчеркнул, что культуры двух народов переплетены веками: первый сборник казахского поэта Магжана Жумабаева вышел именно в Казани.

Минниханов поблагодарил казахстанскую сторону за решение установить в Петропавловске бюст Габдулле Тукаю. В ответном жесте Казань уже украшает памятник Абаю Кунанбаеву, а в городе работает центр казахского языка. «Это говорит об общих исторических корнях и взаимном обогащении», — отметил Раис.

Не обошлось и без экономики: товарооборот между Татарстаном и Казахстаном за прошлый год достиг $946 млн. В присутствии глав подписали несколько меморандумов — от производства алюминиевых систем до медицинского оборудования. Нурмухамбетов назвал Татарстан особым партнером, отметив успехи в промышленной кооперации.

Визит подтвердил: культурные и деловые связи между республиками только крепнут. Дни культуры Северо-Казахстанской области в Татарстане уже прошли — впереди новые совместные проекты.